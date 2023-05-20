Враг атакует на пяти направлениях, за Бахмут продолжаются тяжелые бои – Генштаб

Силы обороны Украины 19 мая сошлись в более чем 80 боевых столкновениях с войсками РФ на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. Среди этих участков фронта самые горячие бои велись за Бахмут, Марьинку и в районах Авдеевки, Степного и Новомихайловки.

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Накануне защитники совершили серию авиаударов по базированию оккупантов и их техники, нанеся им новые потери, а также отбили воздушные атаки агрессора. О военной ситуации рассказал Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке на 20 мая – 451-е сутки полномасштабной войны.

Там подчеркнули, что этой ночью российские террористы совершили очередную атаку "Шахедами", информация о ее последствиях уточняется. Тогда как за прошедшие сутки ВС РФ нанесли шесть ракетных и 62 авиационных удара, а также совершили 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Из-за российских обстрелов Кривого Рога на Днепропетровщине, Степногорска на Запорожье и Берислава, Зеленовки на Херсонщине есть погибшие и раненные гражданские, в частности погиб ребенок, а также уничтожены жилые частные дома, медицинские учреждения и другая инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой, ведь враг продолжает применение тактики террора.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных вражеских группировок не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях агрессор продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах. За прошедшие сутки он нанес авиаудары в районах н. п. Глубокое, Плетеневка и Землянки Харьковской области. Также совершил минометные и артиллерийские обстрелы н.п. Блешня, Карповичи Черниговской области; Малушино, Шпиль, Волфино, Алексеевка, Садки, Мотрица, Турья, Славгород, Верхняя Пожня, Пожня – Сумской; Уды, Гатище, Плетеневка, Покаляне, Бударки, Землянки, Тополи – Харьковской.

На Купянском направлении ВС РФ вели безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки Луганской области. Также они ударили с авиации возле Григоровки, Ольшаны и Кисловки на Харьковщине. Вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Фиголовка, Новомлинск, Петропавловка, Двуречная, Западное, Масютовка, Лиман Первый, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Берестовое Харьковской области и Стельмаховка – Луганской.

На Лиманском направлении оккупанты наступательных действий не проводили, но нанесли авиаудары в районах Новолюбовки и Дибровы на Луганщине. Артиллерийским обстрелам от них подверглись Студенец Харьковской области; Макеевка, Невское, Белогоровка – Луганской и Верхнекаменной, Спорное – Донецкой.

На Бахмутском направлении захватчики продолжают вести наступления, тяжелые бои идут за Бахмут. К тому же оккупанты безуспешно наступали в сторону Ивановского и Белой Горы. Они нанесли авиаудары в районах Федоровки, Орехово-Василевки, Бахмута, Хромового, Ивановского, Ступочек, Белой Горы. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василевка, Григоровка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Предтечино, Белая Гора, Дилиевка, Дружба и Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении армия РФ вела наступления в направлении Новокалинового, Степоврго, Авдеевки и Первомайского, успеха не имела. В течение суток нанесла авиаудар возле Авдеевки и обстреляла из артиллерии районы Новокалинового, Бердичев, Авдеевки, Тоненького, Первомайского, Карловки и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении подразделения Сил обороны отбили более 20 атак врага возле Марьинки. Российским обстрелам подверглись Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Курахово и Екатериновка на Донетчине.

На Шахтерском направлении ВС РФ совершили более десяти безуспешных наступательных действий в районе Новомихайловки. В то же время нанесли авиаудары вблизи Угледара, Пречистовки и Золотой Нивы, а также обстреляли н. п. Новомихайловка, Угледар, Богоявленка, Максимовка, Золотая Нива и Большая Новоселка.

На Запорожском и Херсонском направлениях агрессор продолжает обороняться. Он нанес авиаудар по Кизомысу. Кроме этого, осуществил обстрелы населенных пунктов рядом с линией боевого столкновения, среди них Гуляйполе, Новоданиловка, Малые Щербаки, Степное, Каменское и Плавни Запорожской области; Херсон, Золотая Балка, Берислав, Зеленовка, Степановка, Кизомыс – Херсонской.

Российские оккупанты продолжают принудительную паспортизацию населения в Каховке временно занятой территории Херсонской области. Чтобы ускорить этот процесс, захватчики проводят демонстративные рейдовые мероприятия, которые имеют целью запугать местное население возможной мобилизацией и отчуждением имущества. В частности, осуществляют поквартирные и подомовые обходы, проводят перепись населения и оказывают психологическое давление на людей, принуждая к паспортизации. Также враг угрожает украинским гражданам, отказавшимся от получения паспорта РФ, принудительным выселением и отключением от электроэнергии.

Авиация Сил обороны за сутки 19 мая нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники ВС РФ, а также восемь – по их зенитно-ракетным комплексам.

Наши воины уничтожили три крылатых ракеты "Калибр", 18 иранских дронов Shahed, четыре БПЛА "Ланцет" и 10 вражеских разведывательных беспилотников разного типа. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, семь районов сосредоточения вооружения и военной техники, два артиллерийских подразделения на огневой позиции, шесть радиоэлектронных станций борьбы, склад боеприпасов и радиолокационную станцию ЗРК С-300 оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, воины ВСУ атаковали позиции войск РФ на левом берегу Днепра в Херсонской области. В результате подразделения российской армии понесли большие потери: были ликвидированы 12 захватчиков, уничтожена гаубица "Мста-Б", комплекс наблюдения "Муром-М" и склад БК.

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