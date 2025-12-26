Враг атакует с севера и с юга: это открытие нового фронта? Жмайло объяснил замысел Кремля

В последнее время российская оккупационная армия существенно активизировалась на юге и севере нашей страны – в Гуляйполе, на Харьковщине и Сумщине. Является ли это признаком того, что враг намерен открыть новый фронт? Пока стоят Покровск и Мирноград, противник будет держать главные силы именно на этом участке фронта. Его активность на других участках преследует единственную цель – оттянуть украинские силы с этого наиболее приоритетного участка.

На самом деле актуальными для врага остаются три приоритета. Кроме Покровска, это Купянск и Гуляйполе, где он не имеет успеха. Если оборона за Покровско-Мирноградскую агломерацию будет прекращена, освободившиеся силы врага будут направлены на достижение новой цели – выравнивание фронта по линии Дробышево – Часов Яр и приближение к большой крепости городов – Святогорск, Славянск, Краматорск, Дружковка.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

– По сообщениям начальника управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктора Трегубова, 25 декабря враг предпринял попытку захватить населенный пункт Вильча на севере Харьковщины, который уже однажды объявил подконтрольным. Однако Силы обороны успешно отбили атаку. Когда враг начал активизацию на Харьковщине, большинство экспертов говорили, что речь идет об отвлекающем маневре, чтобы оттянуть наши силы с приоритетного направления. В то же время мы видим, что эти попытки не прекращаются. Предполагаете ли вы, что именно это направление может стать одним из важных для врага?

– Я не думаю, что это сейчас может стать важным. Россияне проводили там достаточно долгое прохождение, потому что были проблемы в украинском командовании, о которых откровенно говорят офицеры Генерального штаба. В частности, то самое выступление в Волчанске, которое стало возможным исключительно из-за того, что подавалась, мягко говоря, ложная информация относительно реальной концентрации российских войск. Соответственно, те позиции, которые считались удерживаемыми Силами обороны, были потеряны в течение летнего периода.

Сейчас Россия проводит некие трансграничные удары исключительно с целью растянуть наши резервы. Ведь мы понимаем, что была стабилизация во время наступления россиян на севере Харьковщины, потом была стабилизация на Сумщине, были наши успешные контратакующие действия. Но когда начались штурмы Гуляйполя, туда была переброшена основная масса новосформированных Штурмовых войск, которые занимаются стабилизацией линии боевого соприкосновения на тактическом уровне.

Именно поэтому на Сумщине есть новые продвижения, на Харьковщине есть новые ползучие продвижения, есть удары и по Грабовскому, и по другим населенным пунктам. Все это, собственно, для того, чтобы мы снова пытались перетягивать сюда наши резервы, потому что у врага не хватает сил завершить вопрос Покровско-Мирноградской агломерации. Эта задача ставилась до 1 ноября, потом до 1 декабря, потом до 15 декабря, но до сих пор не выполнена.

Поэтому враг прибегает к тактике тысячи порезов, пытаясь проверить нашу оборону. Из-за того, что очень часто долгое стояние и условно тихий участок фронта расслабляют бойцов, к сожалению, у нас и происходят вот такие истории. Я напоминаю, что мы держим войска, начиная от Волынской области и вдоль всей российско-украинской границы до активных участков и неактивных участков.

– Таким образом, вы считаете, что по большому счету активность врага и на севере, и на юге имеет одну общую цель – растянуть наши войска? Или, возможно, все же на юге ситуация несколько иная?

– Я уверен, что все это направлено исключительно на растягивание войска, ведь у нас есть нехватка кадров, прямая нехватка людей. Россияне это прекрасно понимают, поэтому прибегают к тактике инфильтрации, локальных прорывов, когда они просто пробегают позиции, несмотря на то, что она приводит к огромным потерям врага.

Украинскому командованию приходится просто латать эти дыры, потому что концентрация наших войск на границе и на горячей линии боестолкновения является, мягко говоря, очень и очень разной. Россияне пытаются нащупать слабые щели и создать видимость, что фронт сыпется.

Но сказать, что это станет новым приоритетным направлением, нельзя. Фактически у россиян было три приоритета по состоянию на лето. Это Купянск, Покровско-Мирноградская агломерация и Гуляйпольское направление. В Купянске они надорвались, в Гуляйполе идут тяжелые бои, есть большая серая зона, но традиционно россияне в городе погрязли. Там начались городские бои, потому что они круто двигаются только полями. С Купянска они были переброшены на другие участки – на Лиман, на Северск, – для того, чтобы продолжать давление на более выгодной для себя местности.

Но где-то подтянуть войска и сформировать большую группировку, которая была бы незаметна для наших сил? Это точно не так делается, об этом точно бы знала наша разведка.

– В этом перечне вы не вспомнили о Константиновке. Вы считаете, что враг не ставит цель захвата этого населенного пункта в обозримой перспективе?

– Он ставит себе такую цель, но исключительно тогда, когда сможет завершить вопрос Покровска и Мирнограда. На это указывали, в частности, и те офицеры Генерального штаба, с которыми я общался. Россияне, конечно, пытаются инфильтрироваться в Константиновку. Более того, там проводятся мероприятия по проверке на гражданство Украины, ведь есть большое пробегание россиян в гражданской одежде. Силы обороны проверяли, есть ли у людей украинские паспорта, действительно ли это местные жители. К сожалению, у нас нет принудительного отселения из зоны боевых действий.

Но, как мы видим, несмотря на то, что на юго-восток от города есть серая зона, большой концентрации противника, каких-то больших группировок там, к счастью, нет. Есть лишь единичные группы.

Причина этому – то, что продолжаются бои за Покровск и Мирноград, в городской застройке идет большое перемалывание сил врага. Настолько большое, что россияне уже прибегают к необдуманным шагам, таким как механизированный штурм в районе Родинского. Сорок единиц бронетехники было полностью разбито, и мы сохранили условную горловину для обеспечения логистики нашего Мирноградского и Покровского гарнизонов, к сожалению, исключительно с помощью роботизированных наземных комплексов.

– По вашим оценкам, какие планы может ставить перед собой агрессор на зимние месяцы? Какие намерения РФ выглядели бы достаточно логично?

– Россияне будут пытаться завершить вопрос Покровско-Мирноградской агломерации. Это в первую очередь, потому что там уже сменился не один командующий, и даже русские z-военкоры говорят, что один "мясник" сменяется другим.

Это также вопрос Гуляйполя и попытки взять этот населенный пункт или отказ от его штурма и попытки обойти город. Если, не дай Бог, нам придется завершить оборону Покровско-Мирноградской агломерации, соответственно, произойдет смещение акцента на Константиновку. И пытаться условно по линии Дробышево – Часов Яр выровнять линию боевого соприкосновения и вплотную подойти к большой крепости городов – Святогорск, Славянск, Краматорск, Дружковка.

То есть, скорее всего, речь идет об обходе Лимана, подготовке к штурму города и выравнивании линии боевого соприкосновения по линии 2022 года, по реке Северский Донец и дальнейшем движении из Северска, чтобы приближаться к Краматорску, усложняя и уничтожая нашу логистику.

Итак, я не думаю, что враг способен открыть какие-то новые участки фронта, а эти прорывы через границу – исключительно для того, чтобы растянуть наши силы и проверить, насколько реально обеспечить переброску наших войск, а также посеять панику среди населения на фоне переговорного процесса, чтобы происходили различные дестабилизирующие действия внутри государства. К сожалению, их план полностью очевиден, и он точно не коррелируется с заявлениями России о том, что якобы она готова к прекращению огня и к подписанию мирного соглашения.

