Враг бросает в штурмы малые группы: военный рассказал, что происходит на Волчанском направлении. Карта

На Волчанском направлении в Харьковской области ситуация остается сложной. Российские оккупанты постоянно проводит штурмы, бросая в бой малые группы.

Также противник часто пытается использовать диверсионно-разведывательные группы. Об этом в эфире телеканала "Мы – Украина" рассказал заместитель начальника пограничного отряда по морально-психологическому обеспечению бригады "Гарт" Александр Буняк.

Россияне не прекращают штурм

По словам военнослужащего, в направлении Волчанска путинские войска продолжают осуществлять штурмовые действий. Как и на других участках фронта на Харьковщине противник отдает предпочтение малым пехотным группам по 3-5 человек.

"Часто пытаются диверсионно-разведывательные группы. Это касается Волчанска и других населенных пунктов. Противник пытается воспользоваться "зеленкой", чтобы в лесополосах оставаться незамеченными. Делает это и днем, ​​и ночью", – рассказал Буняк.

В свою очередь украинская разведка своевременно выявляет такие попытки и по противнику отрабатывают дроны, артиллерия и минометы. Благодаря своевременному выявлению врага и отработке по нему разными средствами огневого поражения, у россиян нет успехов на Волчанском направлении.

Что предшествовало

Основные усилия российские войска концентрируют в Донецкой области, однако продолжают атаковать также на других участках фронта, в том числе, на Харьковщине. По информации Генерального штаба ВСУ, в течение 10 сентября на Южно-Слобожанском направлении произошло 16 боевых столкновений в районах Волчанска, Амбарного и Отрадного.

Как сообщал OBOZ.UA, бойцы пограничной бригады "Форпост" взяли в плен двух российских захватчиков на Волчанском направлении. Оккупанты – бывшие заключенные – рассказали, что их заставили идти на войну против Украины, а за отказ угрожали добавить годы за решеткой.

