''Враг бросил едва ли не все основные силы'': в Минобороны рассказали, как прошла ночь в Соледаре

Украинские защитники пережили еще одну горячую ночь ожесточенных боев в Соледаре на Донетчине. Российские оккупанты бросили очень много сил на это направление и прибегают к интенсивным атакам.

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Об этом рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр в своем Telegram-канале. Бои на этом участке фронта она назвала сложным этапом войны, в которой, однако, Украина обязательно победит.

"Ночь в Соледаре была горячей, продолжались бои. Враг бросил едва ли не все основные силы на Донецкое направление и поддерживает высокую интенсивность наступления", – заявила представительница Минобороны.

Она подчеркнула, что украинские воины смело пытаются удержать оборону города в Бахмутском районе.

"Это сложный этап войны, но мы в этой войне победим. Сомнений нет", – заверила Маляр.

Накануне украинские пограничники показали видео из Соледара. Российские оккупанты постоянно обстреливают город.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Пентагоне подчеркнули, что заявления РФ о якобы получении контроля над Соледаром не подтверждаются. Хотя ситуация в украинском городе, где идут интенсивные бои, тяжелая.

Там оккупанты несут значительные потери. И, как отметили в Госдепе США, никакие временные "успехи" Кремля не могут изменить ход войны против Украины.

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