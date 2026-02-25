"Враг хочет сеять страх и панику": Небытов о трех терактах в Украине, почему полиция стала мишенью и как российские спецслужбы вербуют даже детей. Интервью

Взрывы в трех областных центрах Украины, прогремевшие 22 и 23 февраля, в результате которых пострадало много правоохранителей и погибла 23-летняя полицейская, вызвали большой резонанс. Как и то, что подозреваемой в одном из терактов оказалась завербованная российскими спецслужбами женщина.

Какие болевые точки находит враг, сколько удалось сорвать преступлений еще на этапе подготовки, а также об исполнителях (среди них есть даже 13-летняя девочка, которая втянула в это… свою мать) OBOZ.UA поговорил с заместителем главы Нацполиции Украины – начальником криминальной полиции Андреем Небытовым.

– Меньше чем за неделю в разных уголках страны произошло три теракта – во Львове, Николаеве и Днепре. Во всех трех случаях были применены самодельные взрывные устройства. Есть ли предварительная информация, были ли они идентичны?

– Сейчас говорить об идентичности устройств рано. Продолжаются экспертизы. Окончательные выводы относительно конструкции устройств будут предоставлены взрывотехниками и экспертами. Одновременно оперативные подразделения и следователи устанавливают полную хронологию событий.

– Теракт в Днепре отличается как минимум тем, что взрыв был непосредственно в здании полиции. Два других (во Львове и Николаеве) – на улице. Общее то, что они направлены именно против полицейских. Как думаете, почему? И именно в областных центрах.

– Диверсионные действия в крупных городах вызывают больший резонанс. К тому же, чем больше населения – тем больше у врага шансов завербовать исполнителей.

Полицейские являются частью Сил безопасности и обороны. Боевые бригады Нацполиции защищают страну на фронте. Кроме того, именно полицейские не дают врагу широко развернуть в государстве свою агентурную сеть и массово осуществлять диверсии.

В 2025 году мы сорвали каждое второе преступление, задержав завербованных лиц еще на этапе подготовки теракта. За диверсионные действия и поджоги автомобилей ВСУ правоохранители задержали 243 человека.

Полицейские подразделения являются приоритетной мишенью России, потому что когда нет правопорядка и безопасности – врагу значительно проще сеять страх и панику, осуществлять вербовку, например, среди уголовников.

В 2022 году, возглавляя полицию Киевщины, я собственными глазами видел, как российские войска заходили на нашу землю. И первым их ударом тогда становилась полиция – они целенаправленно уничтожали полицейские отделения, потому что понимали: там, где есть право и порядок, оккупант не имеет власти.

Все административные здания полиции на временно оккупированной территории были повреждены или частично разрушены: Макаров, Бородянка и Ирпень. Тогда россияне ошиблись в главном. Они могут разрушать стены, но не способны сломать людей, которые стоят на защите своего государства.

– Подозреваемая в закладке СВУ во Львове была задержана по горячим следам. На видео можно заметить, что она, скажем так, не принимала никаких мер, чтобы ее было трудно идентифицировать. То есть человек не проходил даже минимальной подготовки. И есть информация о его вербовке российскими спецслужбами. Можете рассказать подробнее о ней и ее мотивах?

– Это безработная 33-летняя женщина. Несколько раз меняла работу, на последних местах проработала по 2 - 3 дня. Искала способ заработать денег.

Ее легко завербовали, оплатив квартиру на одни сутки. А дальше кураторы взяли ее под полный контроль. За деньги на питание и жилье она должна была выполнять задания, потому что чувствовала себя обязанной.

Она не представляла большой ценности для спецслужб РФ и была одноразовым исполнителем. Ей повезло, потому что часто кураторы вместе с основными мишенями дистанционно обезвреживают и завербованного ими закладчика взрывчатки. Есть большая вероятность, что следующего преступления она бы не пережила.

– В последнее время много информации о вербовке спецслужбами страны-агрессора украинцев и, что самое циничное, несовершеннолетних. Как происходит контакт? Как находят исполнителей? Финансы – единственный аргумент? Сколько лет самому молодому завербованному?

– 50% завербованных – это лица в возрасте до 25 лет. Спецслужбы РФ выходят на них в основном через Telegram, каналы по поиску быстрого заработка и онлайн-знакомств, а также через игровые платформы.

Самой молодой поджигательнице – 13 лет. В июле 2025 года оперативники криминальной полиции разоблачили мать и дочь из Одессы, которые за денежное вознаграждение выполняли диверсионные задачи: поджигали объекты критической инфраструктуры и автомобили военнослужащих ВСУ.

Сначала агенты РФ через Telegram вышли на 13-летнюю школьницу. После неудачной попытки поджога релейного шкафа на железной дороге несовершеннолетняя втянула в преступную деятельность свою мать. Вместе они подожгли автомобиль военнослужащего ВСУ. Мать задержана, а ее дочь находится в соцучреждении для детей. Известно, что она употребляет наркотики.

В марте 2025 года двое несовершеннолетних в возрасте 15 и 17 лет намеревались заложить взрывчатку в определенном кураторами месте в Ивано-Франковске. Однако устройство взорвалось в общественном месте, в результате чего один парень погиб, а другой получил телесные повреждения. Другая самодельная взрывчатка сдетонировала на съемной квартире.

– Понимают ли дети (и их родители), что за такое преступление придется нести ответственность, даже если тебе не исполнилось 18 лет? Как можно обезопасить детей?

– В полном объеме не понимают, хотя теракты – это особо тяжкое преступление, ответственность за которое наступает с 14 лет.

Нацполиция учит детей правилам безопасности в Интернете: защиты приватности, противодействия кибербуллингу, распознавания фейковых аккаунтов и безопасной настройки профилей.

Полицейские провели почти 200 тысяч просветительских мероприятий с учениками, педагогами и родителями. Создали коммуникационную платформу для детей. Через Telegram-бот полиции дети имеют возможность получить психологическую поддержку, анонимно сообщить об угрозах, подозрительных лицах, опасных группах или вредном контенте.

В прошлом году в полицию обратились 120 детей, которых враг агитировал к совершению диверсий и поджогов, но они не пошли на преступление.