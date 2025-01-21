Враг интенсивно атакует позиции украинских защитников: на фронте произошло 109 боевых столкновений – Генштаб

Враг продолжает интенсивно атаковать позиции украинских защитников по разным направлениям фронта. В течение текущих суток на фронте уже произошло 109 боевых столкновений.

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Силы обороны продолжают сдерживать российских оккупантов и наносить противнику потери. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 22:00 вторника, 21 января.

Оккупанты нанесли два ракетных и 52 авиационных удара, использовав четыре ракеты, 64 управляемые авиационные бомбы и нанес 1051 удар дронами-камикадзе. Кроме того, враг совершил около пяти тысяч артиллерийских обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов, используя разные виды вооружения.

На Харьковском направлении произошло одно боевое столкновение в районе Волчанска. Российские захватчики нанесли авиационный удар по Волчанским Хуторам.

На Купянском направлении враг провел десять попыток вытеснить наши подразделения с позиций вблизи Двухлетней, Петропавловки, Лозовой, Кутьковки и Новой Кругляковки. Одно боестолкновение все еще продолжается, а под авиационный удар попала Глушковка.

На Лиманском направлении враг атаковал тринадцать раз, пытаясь продвинуться вблизи Копанок, Тернов и Колодцев. Оккупанты также нанесли авиаудары неуправляемыми авиационными ракетами по Надежде.

Силы обороны смогли отразить атаку на Северском направлении, где россияне пытались продвинуться в направлении Ивано-Дарьевки.

Краматорское направление тоже остается горячей точкой: наши воины отражали шесть вражеских попыток продвинуться вблизи Часового Яра и Федоровки, а два боевых столкновения до сих пор продолжаются. Под ударами вражеской авиации оказались Майское и Ступочки.

На Торецком направлении враг шесть раз пытался прорваться через оборону, однако пять атак были успешно отбиты, а одна продолжается. Авиационные удары наносились по Дружбе и Константиновке.

Интенсивнее всего оккупанты действовали на Покровском направлении, где в течение дня зафиксировано 54 штурмовых и наступательных действия. Наибольшая активность наблюдалась в районах населенных пунктов Водяное Второе, Зеленое Поле, Елизаветовка, Гришино, Новосергеевка, Петропавловка, Миролюбовка, Луч, Мирноград, Новый Труд, Покровск, Зверевое, Успеновка, Славянка, Серебряное, Шевченко, Андреевка Дачное. Семь боестолкновений продолжаются, а 47 атак были отбиты. По предварительной информации, потери врага в этом направлении составляют 239 человек, из которых 112 – безвозвратные. Уничтожены 13 автомобилей, два средства радиоэлектронной борьбы, одна пушка, а еще два орудия повреждены.

На Новопавловском направлении остановлены три штурмовых действия противника, который пытался атаковать позиции украинских войск в районе Константинополя и Великой Новоселки. Еще три боестолкновения продолжаются.

На Ореховском направлении зафиксирована одна атака в направлении Каменского, а также авиационный удар в районе Новоандреевки.

На Приднепровском направлении наши воины дважды отразили атаки российских захватчиков.

Семь боевых столкновений произошло сегодня на Курском направлении, кроме того, враг нанес 21 авиационный удар (27 КАБ) и совершил 434 артиллерийских обстрела (в том числе 16 – с РСЗО).

На Гуляйпольском направлении активных действий со стороны противника не зафиксировано.

В Генштабе особо отметило воинов 31-й отдельной механизированной бригады, 79-го пограничного отряда, 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс", 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского и 77-й. Они демонстрируют героизм и отвагу, сдерживая превосходящие силы противника и нанося ему значительные потери даже в самых сложных условиях.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Генштаба потери российских захватчиков за минувшие сутки составили 1600 человек. С начала полномасштабной войны на украинской земле отменяли уже около 822 030 единиц живой силы страны-агрессора.

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