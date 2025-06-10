Враг наращивает террор: Super Tucano может стать универсальным средством перехвата "камикадзе". Главное – не упустить шанс

Российские оккупационные войска в ночь на 9 июня запустили по Украине 479 дронов-камикадзе и дронов-приманок, что стало абсолютным рекордом с начала полномасштабного вторжения, а в ночь на 10 июня – 315. И несмотря на все старания Воздушных сил ВСУ, коэффициент перехвата вражеских БПЛА снижается, что вызывает необходимость расширять номенклатуру средств перехвата, в том числе и посредством воздушных огневых групп. Например, на базе турбовинтовых штурмовиков Super Tucano.

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Подробнее об этом – в материале совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".

Налеты все серьезнее

Угрозы от налетов дронов растут, и ночь на 9 июня стала очередным примером того, как РОВ, меняя маршруты и тактику применения дронов, могут себе позволить с высокой долей вероятности прорываться в отдаленные тыловые районы Украины. В ту же Ривненскую область.

При этом с начала 2025 года мы наблюдаем за поступательной негативной тенденцией в вопросе перехвата вражеских беспилотников. Например, если в январе и феврале количество перехватов российских дронов составляло 97%, то в марте это уже был 91%, в апреле – 85%, в мае – 84%, а за первую неделю июня – 80%.

Российские оккупанты в этому году как никогда ранее экспериментируют с тактикой налетов своих Shahed-136. И снижение показателя перехватов вызвано не только ростом количества дронов, но и применением врагом тактики, ограничивающей возможности перехвата. Например, при налете "камикадзе" на высотах 3 километра значительно ограничиваются возможности мобильных огневых групп, а при высотах 4,5-5 км – становятся бесполезными зенитные установки.

В связи с этим очень актуален вопрос использования универсального средства перехвата, которое бы работало при любых условиях и любых обстоятельствах – вне зависимости от тактики противника. И как бы странно это ни звучало, но таким вариантом является легкая турбовинтовая авиация.

На сегодняшний день выбор такой авиации для Украины не мал, но хочу вновь обратить внимание на Super Tucano. Особенно с учетом того, что с 2022 года альтернативы этому штурмовику по ряду характеристик так и не появилось. А у Украины в этом году появляется шанс приобрести эти самолеты в количестве несколько большем, нежели банально эскадрилья. Но обо всем этом несколько позже.

Чем так хорош для нас этот самолет

На самом деле возможность приобрести Embraer EBN-314 Super Tucano у Украины появилась еще в 2019 году, и тогда я обеими руками был за эту идею. Нам уже тогда был нужен легкий штурмовик, способный проводить полицейские миссии в условиях наличия в зоне операции групп с ПЗРК.

Патрулирование, пограничный надзор, поддержка полицейских операций – все это было актуально для Украины в 2019 году, но многие "эксперты" выступили против идеи приобретения этого самолета, назвав его "кукурузником" и пережитком Второй мировой войны. Заявляя, что нам для развития Воздушных сил ВСУ нужны F-16 и никак не меньше.

Между тем именно Super Tucano на сегодняшний день видится как оптимальный вариант универсального средства перехвата таких примитивных, но крайне опасных целей, как Shahed-136. Не F-16, не МиГ-29, а именно этот турбовинтовой штурмовик, который мы так и не смогли приобрести для ВС ВСУ шесть лет назад.

Для начала отмечу, что EMB 314 Super Tucano/A-29 обладает одним из лучших в мире балансом среди легких штурмовиков в вопросе соотношения между летными характеристиками и боевой нагрузкой.

Этот малыш обладает крейсерской скоростью 530 км/ч, с максимальной – 590 км/ч. И тут небольшое отступление.

Обычно, когда базово просматривают характеристики, то смотрят общедоступные – крейсерскую и максимальную, а что до скоростей "по низам"? Ведь если мы говорим о перехвате Shahed-136 или разведывательного дроны типа Орлан-10, то речь будет идти о преследовании-сопровождении.

Для Shahed-136 это 170-180 км/ч. Учитываем еще и показатель сваливания, который в пределах 80 км/ч, что позволит Super Tucano работать по разведывательным дронам не хуже, чем по "камикадзе".

Кроме того, практический потолок полета Super Tucano 10 600 метров, дальность полета – 1330 км, боевая нагрузка – 1600 кг. И это самое интересное.

Super Tucano в качестве вооружения может оснащаться парой бельгийских 12,7-мм пулеметов FN Herstal M3 с боезапасом по 200 патронов. Но, помимо них, обладает пятью точками подвески для размещения разнообразного оружия. Тут я сделаю небольшое отступление и отмечу, что о стране происхождения FN Herstal M3 – Бельгии, я упомянул не просто так, а потому запомните этот момент. А о точках подвески…

На Super Tucano могут устанавливаться дополнительно на точках подвески 20-мм автоматические пушки, две ракеты класса "воздух-воздух" AIM-9 Sidewinder или 4х70-мм НАР, ракеты "воздух-земля" AGM-65 Maverick, Roketsan Cirit, бомбы общего назначения типа Mk 81, Mk 82, M-117, зажигательные, кассетные и высокоточные бомбы и т.д.

Кроме того, на самолете размещается комплект лазерного наведения Lizard – Elbit либо Griffin – IAI.

В зависимости от комплектации стоимость самолета варьируется от $9 млн до $18 млн.

Также очень приятный бонус – час полета самолета обходится в пределах $500 - $1000.

А теперь о точках подвески и 12,7-мм пулемётах FN Herstal M3. Помимо двух базовых "фенек", на штурмовике можно поставить ещё два 12,7-мм пулеметов FN Herstal M3 и дополнительный топливный бак. То есть четыре 12,7-мм пулемета FN Herstal M3 для Shahed-136 – это мясорубка нон-стоп, эффективная и неотвратимая при любой тактике применения дронов-камикадзе, на любых высотах.

И вот казалось бы, самолет идеален для формирования воздушных групп перехвата, но в прошлом была утрачена возможность из-за узколобой части украинского экспертного сообщества, создавшей крайне негативную и непрофессиональную волну против Super Tucano. И что же изменилось сейчас?

Шанс, который нельзя упустить

Дело в том, что позиции Украины и Бразилии, как бы это странно ни прозвучало, сейчас сблизились как никогда ранее. Возможно, толчком к этому стал майский инцидент с самолетом президента Бразилии Лулой да Силвой, который простоял в аэропорту Москвы 4 часа в ожидании встречи с Владимиром Путиным, но нет.

И это унижение президента страны с потенциалом, который сможет вывести ее в будущем в разряд гегемонов, было явно крайне недальновидным со стороны президента России.

В свою очередь, у президента Бразилии также может намечаться в ближайшее время встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским. Разумеется, делать запросы на боевые Super Tucano пока не имеет смысла, слишком рано тормошить Бразилию на оружие, а вот на гражданскую версию – да. Мол, уважаемый Лула да Сильва, нам нужны ваши замечательные "кукурузники" Super Tucano для орошения полей от вредителей.

У Embraer на сегодняшний день имеется… Не скажу сколько, но весьма и весьма неплохое количество невостребованных Super Tucano, которые могут быть проданы в гражданской версии, то есть без вооружения для, например, нужд сельского хозяйства. И в этом вся прелесть, ведь вооружение для Super Tucano можно будет приобрести в других странах. Например, поставить тот же бельгийский пулемет FN Herstal M3.

Что с этим самолетом для орошения полей уже будем делать мы – вопрос, который саму Бразилию не касается. А потому мы можем получить шанс приобрести универсальное средство перехвата российских дронов, террор от которых со временем будет только нарастать. Главное, не упустить этот шанс, как в 2019 году.