Враг ночью атаковал Хмельнитчину, есть прилет в объект инфраструктуры

Страна-агрессор Россия во время ночной атаки дронами и ракетами по Украине ударила по Хмельницкой области. В частности, враг попал в объект критической инфраструктуры под Шепетовкой, где вспыхнул пожар.

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Прилет подтвердил глава областной военной администрации Сергей Гамалий. Он опубликовал иллюстративное фото (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"Ночью враг в очередной раз атаковал нашу страну "Шахедами", – уточнил чиновник.

По его словам, около 04:00 пятницы взрыв прогремел в Шепетовском районе – там произошло попадание в объект критической инфраструктуры.

Спасательные службы ликвидировали пожар, возникший вследствие вражеского прилета.

"Пострадавших нет. Берегите себя и своих близких!" – добавил глава ОВА.

Пост в Telegram он оставил около 07:40. А уже в 08:30 пятницы, 10 февраля, вновь по всей Украине объявили воздушную тревогу: появилась информация, что РФ готовит новую атаку на наши города.

Отметим, что вечером 9 февраля войска РФ атаковали города Украины дронами. Силы противовоздушной обороны сбили несколько "Шахедов", но сообщалось и о прилетах в Днепре, Запорожье и Виннице.

Кроме этого, ночью 10 февраля враг очередной раз ударил ракетами по критической инфраструктуре Харькова, а под утро устроил один из самых массированных обстрелов Запорожья, где всего за час зафиксировали 17 прилетов.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время ракетной атаки России по Украине 31 декабря были зафиксированы прилеты на Хмельнитчине. Под ударами вражеских ракет оказались жилые дома и гражданские объекты – пострадали восемь человек.

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