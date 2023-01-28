Враг постоянно пытается зайти в город: нацгвардейцы рассказали о боях за Бахмут. Фото и видео

Бойцы Национальной гвардии вместе с другими подразделениями Сил обороны продолжают ликвидировать российских захватчиков на окраинах Бахмута на Донетчине. Наши воины ведут бои за каждый дом и перекресток, обстрелы города не прекращаются.

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Обстановка в Бахмуте и вблизи него очень напряженная. Об этом сообщает Восточное оперативно-территориальное объединение Национальной гвардии Украины в Facebook (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Сейчас населенный пункт выглядит совсем не так, как всего год назад, когда Бахмут был одним из самых перспективных, комфортных и чистых городов Донетчины. Оккупанты буквально стирают его с лица земли, сейчас в городе нет ни воды, ни электроэнергии, ни мобильной связи. При этом в Бахмуте остается около десятой части местных жителей, которые выживают благодаря гуманитарной помощи и поддержке украинских военных.

Наши защитники ежедневно работают над уничтожением оккупантов: бойцы НГУ обнаруживают наблюдательные и логистические пункты, точки эвакуации россиян и наносят по ним удары. Враг нигде не чувствует себя в безопасности, у россиян есть проблемы с накоплением сил на потенциальных направлениях прорыва.

Многочасовые, а часто и круглосуточные бои идут среди разрушенных улиц и сожженных дотла зданий. Вся местность покрыта огромными воронками.

"Город под полным контролем украинской армии, ведутся бои на окраинах. Враг постоянно пытается зайти в город. Однако наши бойцы дают ему достойный отпор", – говорит гвардеец Сергей, который воюет в этом подразделении.

Командир 3-й бригады оперативного назначения Александр Пивненко отметил, что обстановка в Бахмуте стабильно тяжелая, однако ситуацию контролируют украинские воины. Он также рассказал о том, как сейчас воюет армия РФ – захватчики выбрали для себя тактику малых групп. Враг в группах по четыре-пять человек буквально "просачивается" через дома, двигается перебежками, из-за чего за ним очень сложно наблюдать.

"Они знают наши передовые позиции, мы знаем, где их. Работаем артиллерией и разведкой. Обнаруживаем и уничтожаем. Чем больше мы этого сделаем, тем меньше у них будет шансов проникнуть в город и нанести поражение по нашим позициям", – подчеркнул Пивненко.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские пограничники под Бахмутом в Донецкой области уничтожили группу оккупантов. Огневое поражение было нанесено из 120-мм минометов.

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