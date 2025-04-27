'Враг продолжает попытки наступлений': Зеленский – о самых горячих направлениях фронта и необходимости усиления давления на Россию

Россия продолжает наступательные действия на ряде направлений, только за пол дня 27 апреля зафиксировано почти 70 штурмов украинских позиций. Больше всего сражений произошло на Покровском, Краматорском, Лиманском и Курском направлениях, продолжается и операция на определенных районах Белгородской области РФ.

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О ситуации на поле боя рассказал президент Украины Владимир Зеленский. Он призвал мир усилить давление на агрессора, чтобы принудить его прекратить огонь и сесть за стол переговоров.

Глава государства 27 апреля заслушал доклад главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского по ситуации на фронте. По словам Зеленского, ситуация на многих направлениях, где ведутся бои, сложная.

"Уже только к середине этого дня состоялось почти 70 российских штурмов наших позиций. Бои продолжаются. Оккупант продолжает попытки наступлений. Я благодарен каждой бригаде, всем нашим воинам, которые защищают украинские позиции и демонстрируют такую необходимую Украине стойкость", – сообщил президент.

Самые ожесточенные бои идут на Покровском, Краматорском, Лиманском и Курском направлениях. Также украинские воины, по словам Зеленского, продолжают активные защитные действия на территории определенных районов Курской и Белгородской областей.

Глава государства отметил подразделения, проявившие особую доблесть в боях с врагом.

"По результатам боевых действий особой благодарности заслуживают: 3-я бригада оперативного назначения Национальной гвардии Украины, которая максимально качественно выполняет боевые задания на Покровском направлении, и 59-я отдельная штурмовая бригада Сил беспилотных систем. Также стоит сегодня отметить действия 225-го и 225-го 47-й отдельной механизированной бригады и 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады", – перечислил Зеленский.

Он также призвал мир помочь остановить войну. Неиспользованные рычаги для этого у международного сообщества есть.

"Украина продолжает защищать свою независимость и землю в боях. Ситуация на фронте и реальная активность российской армии доказывают, что существующего давления мира на Россию ради завершения этой войны недостаточно. Скоро будет уже полсотни дней, как РФ игнорирует предложение Соединенных Штатов о полном и безусловном прекращении огня. Украина приняла данное предложение еще 11 марта. Требуется более ощутимое давление на Россию, чтобы дать больше возможностей реальной дипломатии. Благодарю всех в мире, кто с Украиной", – резюмировал президент государства.

Напомним, накануне, 26 апреля, Зеленский встретился с Трампом в Ватикане, куда прибыл на прощание с Папой Римским Франциском. Позже президент рассказал детали встречи с американским коллегой.

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