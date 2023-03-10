Враг пытается найти уязвимые места в обороне: Гайдай назвал самый тяжелый участок фронта на Луганщине

В Луганской области нет прорывов со стороны российских войск, хотя они каждый день пытаются найти слабый участок в украинской обороне. Тяжелее всего сегодня на фронте в районе Кременной.

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На временно оккупированных территориях захватчики оказывают давление на мирное население. О ситуации в области, которая остается стабильно сложной, рассказал глава ОВА Сергей Гайдай в эфире телемарафона 10 марта.

"Ситуация полностью контролируемая Силами обороны. Прорывов оккупантов нет. Но ежедневно они проводят обстрелы – танками, минометами, тяжелой артиллерией. Прибегают к ежедневным попыткам наступать – как пехотой, так и тяжелой техникой", – пояснил он.

В то же время Гайдай подчеркнул, что у захватчиков ничего не получается, позиции остаются неизменными.

По его словам, на Кременском направлении враг бросает в бой кадровых военных и свою современную технику.

"Но даже учитывая, что на этом направлении самая тяжелая ситуация, все там остается стабильным. Никаких продвижений оккупационных войск нет", – заверил Гайдай.

Он добавил, что во всех временно захваченных населенных пунктах, расположенных вдоль линии фронта, оккупанты выселяют мирных жителей из домов, чтобы заселить туда своих военных.

"Там два варианта: либо людей вообще выгоняют, и захватчиков совершенно не волнует, где те будут жить, либо подселяются прямо в дома. А мародерством они занимаются, не смотря на то, есть в доме владельцы или нет", – рассказал глава Луганской ОВА.

Отмечается, что, так дома в этих селах и городах сменилось уже несколько хозяев-оккупантов – они не возвращаются с поля боя, – туда заселяются новые. Гайдай подчеркнул: это свидетельствует о том, что российские военные либо вообще не возвращаются с фронта, либо прибывают "300-ми" и сразу отправляются в госпитали.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Сватовском направлении войска РФ понесут большие потери. Кроме того, что воины ВСУ уничтожают там технику врага, недавно под Сватовом ищез командир полка оккупантов.

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