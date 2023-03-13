Враг пытается прорвать оборону: с севера Бахмута оккупанты начали двигаться по трассе, ведущей в Славянск, – Згурец

Российские оккупационные войска пытаются проводить атаки на пяти направлениях фронта и протиснуть оборону Украины. Сейчас они начали двигаться с севера Бахмута по трассе, ведущей в Славянск и Краматорск.

Видео дня

О ситуации на фронте в эфире телеканала "Эспрессо" рассказал директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец. В то же время он отметил, что ситуация пока не критическая, однако враг пытается использовать какие-либо возможности, чтобы захватить как можно больше украинских территорий (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость дальше).

Напомним: командующий Сухопутными войсками ВС Украины Александр Сырский сообщил, что по состоянию на утро 13 марта ситуация в Бахмуте остается сложной. Штурмовые отряды российской частной военной компании "Вагнер" наступают из нескольких направлениях, пытаясь прорвать позиции украинских войск и продвинуться в центральные районы города.

Напомним, что Бахмут фактически находится в полуокружении. В силах обороны заявляли, что логистика наших защитников не перерезана.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Силы обороны перемалывают противника в районе города Бахмут. Там было ликвидировано около 50 тыс. оккупантов – такое количество враг могло бы использовать для стратегической наступательной операции, например, повторной попытки захватить столицу Украины Киев;

– Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Бахмут Донецкой области важно продолжать удерживать всеми силами. По его словам, государство-террорист не собирается останавливаться и будет пытаться оккупировать другие населенные пункты.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!