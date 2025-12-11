Враг пытался прорваться на бронетехнике: Силы обороны отбили внезапный штурм Покровска

Российские войска попытались внезапно штурмовать Покровск, используя бронетехнику в условиях тумана. Силы обороны вовремя обнаружили противника и уничтожили его технику, сорвав наступление.

Украинские военные продолжают активные действия в нескольких населенных пунктах вокруг города. Об этом сообщил представитель Нацгвардии Руслан Музычук в эфире телемарафона.

По его словам, погода в регионе сейчас характеризуется густым туманом, особенно в утренние часы, что часто ограничивает видимость.

Российские войска пытались воспользоваться этим для внезапного штурма Покровска с использованием бронетехники. Однако украинские силы вовремя обнаружили технику противника и уничтожили ее, что стало большой заслугой Сил обороны.

"Сейчас погодные условия характеризуются туманностью, особенно в утреннее время суток, и часто в течение светового дня. Соответственно видим, что противник пытался применять бронетехнику для внезапного штурма Покровска, и то, что она была обнаружена и уничтожена в такую погоду, большая заслуга всех Сил обороны", – сказал Музычук.

Представитель Нацгвардии добавил, что украинские военные одновременно ведут наступательные действия в более 15 населенных пунктах вокруг Покровска. За последние дни больше всего активности противника наблюдалось на Покровском, Константиновском, Александровском и Лиманском направлениях.

Напомним, украинские военные продолжают наносить сокрушительные удары по оккупантам на Покровском направлении, удерживая инициативу и срывая атаки российских сил. Подразделения обороны демонстрируют точную работу и эффективное уничтожение техники и живой силы врага. Очередные результаты боевой работы подтверждают: на этом направлении российские подразделения несут все большие потери.

Как сообщал OBOZ.UA, вблизи Покровска россияне не убирают тела своих "двухсотых". В сети показали видео, снятое самими оккупантами. На кадрах видно, что противотанковый ров фактически завален трупами российских штурмовиков.

