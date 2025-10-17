Враг впервые ударил КАБами по Николаеву: Ким рассказал о последствиях

Российские войска впервые с начала полномасштабного вторжения применили управляемые авиабомбы (КАБы) для удара по Николаеву. Атака состоялась 16 октября, и стала беспрецедентной для города.

Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в эфире телемарафона. По его словам, оккупанты сбросили сразу две управляемые авиабомбы на окраине города.

Подробности удара КАБами по Николаеву

Ким пояснил, что российские оккупанты запустили по окрестностям Николаева сразу две управляемые авиабомбы.

"Это впервые в принципе до Николаева долетели. Тип там устанавливается. Но это впервые с начала войны, когда окраины города были атакованы КАБами", – отметил он.

По информации Воздушных сил ВСУ, около 12:00 16 октября с российского самолета Су-34, который находился над Черным морем, зафиксировали запуск воздушного средства в направлении Николаева. Снаряд двигался со скоростью до 500 км/ч и имел дальность полета около 150 километров. Военные следили за его траекторией и зафиксировали момент падения в окрестностях города.

На месте удара работали взрывотехники, спасатели и представители местной власти. Точный тип использованных боеприпасов еще определяют. Также оценивают масштабы повреждений. По предварительным данным, пострадавших нет, а последствия удара локализованы.

