Враг застрял на дороге в Липцах, повяз полностью в Волчанске: в ВСУ рассказали о боях на Харьковщине

Силы обороны Украины на Харьковском направлении отбили угрозу прорыва российских оккупационных войск. В воскресенье, 26 мая, оккупанты пытались прорваться на участке Стрелечья – Глубокое, но это не завершилось для них успехом.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер оперативно стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин. По его словам, ВСУ остановили врага на этом участке и постепенно выбивают россиян с тех позиций, где наступление было остановлено.

"Сейчас ведется системная работа, чтобы выбить противника с занятых позиций. Силы обороны вовремя зашли по большей части на оборонные рубежи", – рассказал он.

Военный отметил, что войска России не оставляют попыток прорвать оборону украинских защитников возле Липцев, Волчанска, Тихого и Старицы. Эти направления враг пытается насыщать техникой и живой силой.

Волчанск россияне пытаются штурмовать пехотными подразделениями.

"Но благодаря действиям ВСУ, вражеские войска застряли на дороге в Липцах, увязли полностью в Волчанске, ВСУ их оттуда вытесняют", – добавил Волошин.

Как сообщал OBOZ.UA, в британской разведке заявили, что Вооруженным силам Украины удалось стабилизировать ситуацию на севере Харьковщины. Российский территориальный контроль на этом участке фронта фрагментирован и не объединен.