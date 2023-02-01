Вражеская мина прилетела в погреб: войска РФ убили четырех жителей пограничного села на Черниговщине

Российские оккупационные войска в среду, 1 февраля, обстреляли пограничные с государством-агрессором населенные пункты в Черниговской области. Одна из вражеских мин попала прямо в погреб частного дома в поселке Елино.

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Четверо местных жителей погибли, еще один человек получил ранения. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Оперативного командования "Север".

Как отмечается, раненый был доставлен в больницу.

По данным ОК, оккупанты обстреляли Елино из миномета 120 мм, было зафиксировано 14 приходов. Обстрел начался около 15:00.

"В результате попадания мины (120 мм) в погреб частного дома погибли трое местных жителей. Один получил ранения и доставлен в лечебное учреждение", – говорится в сообщении. Позже в ОК рассказали, что количество погибших выросло до четырех.

Кроме того, российские оккупанты обстреляли из минометов пограничный населенный пункт Студенок в Шосткинском районе Сумской области.

Потерь среди личного состава и техники нет. Что касается потерь среди местного населения или повреждения гражданской инфраструктуры, то информация уточняется.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские войска 1 февраля нанесли удары по Краматорску и Славянску Донецкой области. В Краматорске пострадало кладбище, а в Славянске – частное предприятие.

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