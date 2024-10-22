'Времени, чтобы исправить это, немного': Зеленский поручил правительству разобраться с фальшивыми инвалидностями у чиновников. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к правительству с требованием срочно разобраться с проблемой фальшивых инвалидностей, получаемых должностными лицами. Он отметил необходимость ликвидации медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) и проведение системных изменений в этой сфере.

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Об этом глава государства сообщил во время вечернего видеообращения. Президент отметил, что были выявлены многочисленные факты необоснованных инвалидностей не только среди прокуроров, но и в таможне, налоговой службе, Пенсионном фонде и местных администрациях.

По его словам, существуют сотни случаев, нуждающихся в тщательном и оперативном расследовании.

"Первое: провел СНБО. По многочисленным фактам нарушений МСЭК и фальшивых инвалидностей для должностных лиц. Это не только, кстати, прокуроры. Есть сотни таких фактов очевидно необоснованных инвалидностей у должностных лиц таможни, налоговой, в системе Пенсионного фонда, в местных администрациях. Со всем этим нужно тщательно и оперативно разобраться. Система МСЭК должна быть ликвидирована", – сказал он.

По словам президента, для достижения реальных изменений в системе установления инвалидности необходимо произвести полную цифровизацию всех этапов работы. Чиновники из Министерства цифровой трансформации и цифровой команды Министерства обороны готовы обеспечить эти изменения.

Президент обратил внимание не только на факты, что должностные лица получают инвалидность благодаря своим связям, но и на то, что люди, которые действительно нуждаются в помощи – в частности, ветераны боевых действий – часто не могут получить соответствующий статус и справедливые выплаты. По словам Зеленского, ситуация нуждается в срочном вмешательстве правительства.

"Времени, чтобы исправить это, у правительства немного. Должна быть и персональная ответственность и кадровые решения из-за этой ситуации в центральных органах власти - в вертикали контроля за МСЭК. Решение СНБО сейчас предусматривает полный аудит пенсий и других начислений всем чиновникам, организовавшим себе инвалидности", – сказал он.

Кроме того, на заседании СНБО были представлены доклады от председателя Службы безопасности Украины и министра внутренних дел относительно продолжающихся проверок и расследований.

"Были, к сожалению, очень неубедительные доклады министра здравоохранения Украины и министра социальной политики Украины. Отдельно нужно пройтись по всем горизонтали местной власти. Сегодня же на СНБО обсудили также ситуацию в органах прокуратуры Украины. По итогам этого разговора генеральный прокурор Украины Андрей Костин написал заявление об увольнении", – сообщил Зеленский.

Кроме внутренних вопросов, Зеленский также упомянул об ситуации на фронте.

"Было несколько докладов главкома Сырского относительно ситуации на нашем фронте и перспектив на ближайшее время. В частности, мы имеем информацию о подготовке двух подразделений из военных из Северной Кореи – может быть даже две бригады по 6 тысяч человек. И это вызов. Но мы знаем, как на этот вызов ответить. И важно, чтобы от этого вызова не скрывались и все партнеры", – уточнил президент.

Зеленский выразил благодарность странам и лидерам, осудившим участие Северной Кореи в войне против Украины. Он отметил, что мир должен действовать совместно для остановки агрессии России.

Президент призвал к активным действиям и жесткой реакции международного сообщества, подчеркнув, что помощь в принуждении России к миру критически важна для завершения войны.

"Преступников надо останавливать. Мы ожидаем жесткой предметной реакции мира. Желательно, не только словами. Я благодарю всех, кто помогает Украине! Я благодарю всех наших воинов и каждого и каждого, кто работает ради Украины! Слава Украине!" – резюмировал глава государства.

Следует отметить, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, вводящий в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о ликвидации медико-социальных экспертных комиссий. МСЭК будет ликвидирован до 31 декабря 2024 года.

После заседания СНБО по ситуации с МСЭК и злоупотреблениями должностных лиц разных государственных органов с получением инвалидности президент Владимир Зеленский заявил, что должна быть политическая ответственность генерального прокурора Андрея Костина. После этого последний подал в отставку.

Ранее стало известно, что почти у всех прокуроров Хмельницкой области есть инвалидность второй группы, которую им "поставила" скандальная глава областной МСЭК (медико-санитарной комиссии) Татьяна Крупа. Прокуроры с такой инвалидностью продолжают получать от государства пенсии – иногда сотни тысяч гривен в год.

После этого журналисты исследовали декларации о доходах руководства региональных прокуратур и составили рейтинг областных прокуроров, получающих самые большие пенсии. Кое-где на одного такого "пенсионера" из бюджета тратится более миллиона гривен в год. Большинство прокуроров пенсионные выплаты начали получать в 38-42 года, а "рекордсмен" впервые задекларировал пенсию в возрасте 36 лет.

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