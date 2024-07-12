Все чаще в разговорах всплывает это глуповатое "ЭТО".

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– Когда уж ЭТО закончится?

– Вы о войне?

– Ну…

Люди прячутся – кто сознательно, большинство нет – табуируя слово "война". Так наши предки не называли медведя его настоящим именем (которое вероятно имело корень "ар" или "арк"), вместо этого называя свирепое животное медведем, медоедом или дядькой. Назовешь настоящее имя – накличешь.

Война становится Тою-Кого-Не-Можна-Называть.

Но кроме этого табу есть еще вторая, главная причина. Мы с детства знаем, что в войне можно проиграть, или победить. Знаем, что в войне есть агрессор и жертва агрессии. Война в нашем сознании имеет достаточно четко выраженную дуальность. Черно-белое, победитель-проигравший, нападающий-жертва.

А размытое "ЭТО" такого образа не имеет. И когда человек не называет войну войной, он сознательно или нет уничтожает эту дуальность и создает вместо нее иллюзию.

Война не может закончиться сама, а размытое "ЭТО" вроде бы может. "ЭТО" может закончиться само, без моего участия. "ЭТО" может быть чьей-то прихотью, мятежом политиков, сговором, бизнесом и чем угодно, и точно может быть не моим делом. Магическое "ЭТО" не требует привлечения и реакции – в отличие от войны, геноцида, врага.

Это иллюзия и самообман. Развеивайте его у себя и близких.

Жизнь продолжается, идет война.