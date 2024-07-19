'Все держится на уважении, как во времена казачества': как бойцы добровольческих формирований под Киевом охотятся на вражеские дроны

Преподаватели и студенты местного университета, механики, аграрии и трактористы – все они добровольцы и после работы охотятся на вражеские дроны. Боевые дежурства и регулярные тренировки стали обыденностью для членов добровольческого формирования территориальных громад (ДФТГ) Переяслава. В тесном взаимодействии с 118-й бригадой территориальной обороны, усиливая силы ПВО, бойцы ДФТГ защищают небо Киевщины.

Журналисты OBOZ.UA посетили тренировку мобильных огневых групп добровольческого формирования, а также пообщались с командиром добровольческого формирования "Переяслав" Олегом Ворошиловским.

Утро выходного дня у бойцов "Переяслава" начинается с построения и инструктажа по обращению с оружием, далее – домедицинская подготовка и стрельбы. Не очень многочисленная группа людей, преимущественно мужчины 50-60 лет, среди которых также женщины и молодые ребята 20-23 лет, совершенствуют свои навыки, чтобы уже ночью заступить на боевое дежурство и давать отпор попыткам врага атаковать наши мирные города с неба.

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Доброволец не равно уклонист

"Эти люди ежедневно, круглосуточно несут караул на постах ПВО по защите неба Киевщины, так называемые МОГ (мобильные огневые группы). Важно подчеркнуть, что доброволец – это точно не уклонист. Каждый доброволец подписывает четыре экземпляра контракта, один из которых идет в ТЦК. Сначала было много сотен добровольцев, на сегодняшний день их гораздо меньше. Много наших – мы насчитали более полутора сотен – пошло служить в ряды ВСУ добровольно, а кто-то подписал контракты с другими структурами. К сожалению, у нас из первичного состава есть вернувшиеся на щите. Есть раненые, которые приезжают благодарить за то обучение, которое они проходили тут. Домедицинская подготовка, тактика, слаженность, оружие – это те знания, которые реально спасают жизнь на поле боя", – рассказывает Олег Ворошиловский.

По словам командира "Переяслава", сначала возможность проводить тренировки бойцы искали сами. Также на первых этапах сами покупали автомобили и оборудование. В первые часы широкомасштабного вторжения местные встали на защиту собственных домов: кто с оружием, кто с вилами, кто с опытом , а кто – без. Со временем блокпосты местных громад упорядочили, а в 2023 году началась активная работа по "Шахедам". Немало их летит на Киев и дальше на запад.

"Это достаточно дорогая история, потому что хороший тепловизор – это от 60 тысяч гривен, хороший фонарь – это от 40 тысяч и так далее. Все обмундирование покупается в основном благодаря спонсорам, потому что, к сожалению, законодательно не предусмотрено вообще ничего для ДФТГ, кроме оружия и патронов. Активно способствуют нашей работе местные власти и бизнес. К примеру, карьер, где и проводятся тренировки, – это территория бывшего завода по изготовлению кирпича, и вопрос о передаче его нам был решен буквально за день. Благодаря спонсорам у нас есть и современные средства связи, то есть блэкауты нам не страшны", – говорит Ворошиловский.

Военной дисциплины нет, есть авторитет командира

Абсолютное большинство бойцов "Переяслава" – это работающие люди, которые днем на работе, а ночью заступают на дежурство. Среди них преподаватели и слушатели местного университета, трактористы, механики, аграрии, врач. Все они добровольцы, и, по словам Ворошиловского, влиять на них можно только собственным авторитетом:

"Я принял командование подразделением, когда наш командир выразил желание пойти в ВСУ, и сегодня он воюет. А я в тот момент был пулеметчиком. Это было довольно сложное для меня решение, потому что это ответственность за добровольцев. Здесь нет военной дисциплины, здесь все держится, как в казачестве, на взаимоуважении. Надо, чтобы тебя уважали, чтобы у тебя было все в порядке. Я как командир также принимаю участие на уровне с ребятами в дежурстве ПВО. У нас нет такого, что ты командир, а ты подчиненный".

Бесплатно, но ценно

Мобильная огневая группа на отработку выезжает исключительно по приказу, у каждой есть свои точки и карты огня, потому что сбить дрон – это одно, а вот куда он в результате упадет – это уже совсем другая история.

"Между нами всеми выработано взаимодействие: есть программы в мессенджерах, где мы общаемся, есть специальные программы, о которых нельзя рассказывать, где мы получаем информацию. Когда раздается тревога, мы уже минут 15 как на месте, примерно 5-7 минут необходимо мобильной огневой группе, чтобы разложить оборудование. Если командир видит цель, но нет возможности отработки, он передает информацию. Вот в чем ценность этих мобильных огневых групп. Они работают бесплатно, но для сил ПВО они предоставляют очень много информации", – рассказывает командир.

"Вражеские "Шахеды" очень быстро эволюционируют, не надо думать, что они глупы и тупы. Бывали очень серьезные случаи, когда они "ходили" парами: один как приманка, по нему отрабатывает МОГ, а второй уже корректирует по МОГ. В последнее время они летают на высоте 1-2 км, и из нашего старенького оружия их просто не достать. Они хитрят, но и мы тоже. Они красят дроны в черный цвет, чтобы не было видно, а мы ищем новое оборудование, которое их вылавливает. У нас более 30 человек прошли обучение в "Армии дронов" и получили сертификаты. У нас есть свои дроны. И приборы ночного видения, и FPV есть свои. Мы уже заряженные. Это уже не та банда, которая была в 2022 году", – рассказывает Олег Ворошиловский.

"Каждый день добровольцев все меньше и меньше, людей не хватает. Добровольцы 2022 года закончились. Некоторые списались, некоторые с ранением, некоторые погибли. На сегодняшний день ДФТГ – основной резерв бригад территориальной обороны. ДФТГ – вторая линия обороны подразделений территориальной обороны, которая очень быстро может превратиться в первую. Именно поэтому регулярные тренировки – дело реальной выживаемости и победы", – отмечает пресс-офицер 118-й бригады территориальной обороны Максим Дубинский.