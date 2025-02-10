'Все это решается сейчас': Зеленский рассказал о подготовке к 'Рамштайну' и Мюнхенской конференции безопасности. Видео

Команда президента Украины предметно готовится к очередному "Рамштайну" и Мюнхенской конференции безопасности. Все детали переговоров и встреч обсуждаются уже сейчас.

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Об этом Владимир Зеленский сообщил в традиционном вечернем обращении. В частности он подчеркнул, что также планируются встречи в Киеве. Возможно, подразумевая визит команды Дональда Трампа, о котором Зеленский рассказывал раньше.

"Предметно готовимся к переговорам с партнерами. С европейскими, с американскими. Начиная уже со среды. Это и "Рамштайн", и встречи в Киеве, и впоследствии – участие в Мюнхенской конференции безопасности", – говорится в сообщении президента.

Он еще раз подчеркнул, что важно работать всем вместе ради приближения реального мира и действенных гарантий безопасности – безопасности людей, безопасности государства, безопасности экономических отношений и обязательно ресурсной устойчивости. И не только Украины, но и всего свободного мира. Потому что, по словам президента, все это разрешается сейчас, все это решается Украиной и партнерами. Ибо мир – это всегда общее дело.

Зеленский также рассказал, что провел встречу с главой Европейского инвестиционного банка.

"Это о поддержке Украины – еще два миллиарда долларов для Украины: средства для нашей энергетики, для наших жилищных программ, для инфраструктурных проектов. Благодарен за помощь!" – добавил президент.

Кроме того, сегодня, 10 февраля, Владимир Зеленский собрал совещание с участием премьер-министра Дениса Шмыгаля, первой вице-премьер-министра Юлии Свириденко и министра здравоохранения Виктора Ляшко по ценам на лекарства.

"Несколько решений почти финализированы. Уже есть четкий путь выполнения. Цены абсолютно неадекватны. Аптечные сети и производители должны дать более комфортные условия нашим людям. Готовим заседание СНБО по этому поводу и очень конкретные предложения в интересах наших людей, чтобы снизить цены", – резюмировал свое обращение президент.

Ранее сообщалось, что представители команды президента США Дональда Трампа приедут в Украину. Скорее всего, их визит в Киев планируется еще до начала Мюнхенской конференции безопасности, которая состоится с 14 по 16 февраля.

Как сообщал OBOZ.UA, спецпредставитель президента США по Украине и РФ Кит Келлог заявил, что не будет представлять мирный план на конференции в Мюнхене. По его словам, делать это должен президент Дональд Трамп.

Сам Трамп накануне заявил, что США добиваются прогресса в переговорах о прекращении войны между РФ и Украиной. В то же время он не предоставил каких-либо подробностей разговоров, которые имел с диктатором Владимиром Путиным.

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