'Все хотят, чтобы поскорее завершилась, но': Лавров сделал циничное заявление о войне в Украине

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что страна-террорист якобы хочет, чтобы война в Украине поскорее завершилась. При этом он цинично выдал, что Россия якобы беспокоится о судьбе людей на оккупированных территориях.

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По словам одиозного чиновника, для РФ важно "качество итогов" войны. Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

Лавров заявил, что сейчас временной фактор в войне РФ против Украины не важен. Глава МИД РФ рассказал, что страна-агрессор якобы беспокоится о судьбе людей на временно оккупированных территориях Украины.

При этом он соврал, что украинцы, которые фактически оказалась заложниками у российских террористов, якобы "хотят оставаться частью русской культуры".

"Мы все хотим, чтобы это завершилось. Но здесь важен не временной фактор. Здесь важен фактор существа, фактор качества тех итогов, которые мы обеспечим для нашего народа, для тех людей, которые хотят оставаться частью русской культуры и которых долгие годы при поощрении Запада лишали всего русского", – сказал Лавров.

Напомним, скандальный глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что вторжение в Украину было заранее спланировано, но не Москвой, а коллективным Западом. По его логике, "гибридная" война именно против России превратилась в настоящую.

Ранее Лавров резко сменил риторику и вновь заговорил о готовности РФ к переговорам. Такая внезапная позиция возмутила даже самих граждан РФ, которые активно поддерживают вторжение в Украину.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, чья страна убивает украинцев и бомбит мирные города, цинично сравнил западные страны с диктатором нацистской Германии Адольфом Гитлером. При этом он соврал, что якобы против России развязали войну.

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