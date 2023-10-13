'Все мы сейчас – на историческом повороте': Зеленский объяснил, почему Россию нужно остановить. Видео

Российская агрессия против Украины положила начало историческому повороту, на котором оказалась Европа. Если агрессор победит, на континенте распространится зона геополитической нестабильности, стабильность же на всем пространстве от Скандинавии до Южного Кавказа может обеспечить только победа Украины в борьбе за свою независимость, свободу и существование.

Об этом, выступая перед участниками встречи Joint Expeditionary Force, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул: сейчас Европа получила уникальный шанс раз и навсегда покончить с попытками РФ дестабилизировать демократическое сообщество во всем евроатлантическом пространстве.

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