"Все они должны быть засекречены": майор Гетьман предложил переместить военные предприятия на запад Украины. Видео

Украине нужно решить проблему с информацией в открытом доступе об объектах военной промышленности. Все сведенья о них не должны вноситься в открытые реестры и базы, кроме того, предприятия можно было бы спрятать на западе нашей страны.

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На это обратил внимание ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман. Военный эксперт прокомментировал последние воздушные атаки противника по Украине в эфире программы OBOZ TV.

Он отметил, что оккупационная армия била по нашим предприятиям в том числе. "Они знают, где находятся наши предприятия", – сказал Гетьман.

"Здесь есть много вопросов к тому, как мы должны защищать наши военные предприятия. У нас они не должны быть в открытых реестрах", – подчеркнул он.

По словам майора запаса, сейчас недостатков в этой сфере очень много.

"Скажем так: все наши военные объекты должны быть засекречены в любом случае от открытой информации. Вся информация, которая касается места расположения, есть в кадастре – там есть прописанные координаты просто!.. И в других реестрах... есть названия и что они производят", – заявил эксперт.

Это большая проблема, ведь оккупанты могут "просто открыть открытые источники и посмотреть, где что находится". "Здесь не надо разведчиков!" – отметил Гетьман.

Он придерживается мнения, что военные предприятия должны быть перемещены. Например, в западных областях нашего государства есть места, где их можно спрятать. Но первый шаг, по словам майора запаса, это вывести информацию об указанных объектах из официальных источников.

Как писал OBOZ.UA, ранее в МО Великобритании отметили: последние удары РФ по Украине засвидетельствовали смену тактики России. Атаки значительной интенсивности были направлены не на энергетику, как в прошлую зиму, а прежде всего на военную промышленность.

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