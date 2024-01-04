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"Все они должны быть засекречены": майор Гетьман предложил переместить военные предприятия на запад Украины. Видео

Дарья Дурова
War
1 минута
8,7 т.
Объекты ВПК нужно спрятать от российских ракетных ударов

Украине нужно решить проблему с информацией в открытом доступе об объектах военной промышленности. Все сведенья о них не должны вноситься в открытые реестры и базы, кроме того, предприятия можно было бы спрятать на западе нашей страны.

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На это обратил внимание ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман. Военный эксперт прокомментировал последние воздушные атаки противника по Украине в эфире программы OBOZ TV.

Он отметил, что оккупационная армия била по нашим предприятиям в том числе. "Они знают, где находятся наши предприятия", – сказал Гетьман.

"Здесь есть много вопросов к тому, как мы должны защищать наши военные предприятия. У нас они не должны быть в открытых реестрах", – подчеркнул он.

По словам майора запаса, сейчас недостатков в этой сфере очень много.

"Скажем так: все наши военные объекты должны быть засекречены в любом случае от открытой информации. Вся информация, которая касается места расположения, есть в кадастре – там есть прописанные координаты просто!.. И в других реестрах... есть названия и что они производят", – заявил эксперт.

Это большая проблема, ведь оккупанты могут "просто открыть открытые источники и посмотреть, где что находится". "Здесь не надо разведчиков!" – отметил Гетьман.

Он придерживается мнения, что военные предприятия должны быть перемещены. Например, в западных областях нашего государства есть места, где их можно спрятать. Но первый шаг, по словам майора запаса, это вывести информацию об указанных объектах из официальных источников.

Алексей Гетьман указал на проблему

Как писал OBOZ.UA, ранее в МО Великобритании отметили: последние удары РФ по Украине засвидетельствовали смену тактики России. Атаки значительной интенсивности были направлены не на энергетику, как в прошлую зиму, а прежде всего на военную промышленность.

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