Это был мой отель - Кемпински Одесса.

Я мечтал построить в Одессе красивую, современную прогулочную набережную, с концертным залом (имени, конечно, Жванецкого), с причалом для круизных лайнеров, с катком зимой, велодорожками, ресторанчиками и магазинчиками. У моего города наконец появилась бы набережная. Место, куда хотелось бы приходить на выходных с детьми – куда хотелось бы приезжать туристам и откуда ходили бы морские трамвайчики, совсем как в Стамбуле.

Этот отель - памятник раздолбайству и безвкусице - не нравился мне так же, как всем одесситам, поэтому я мечтал его наконец реконструировать. Мечтал об этом я давно, проинвестировал миллионы долларов, выкупил долю у приватных инвесторов и, несмотря на войну, закрывал сделку с государством. Инициировал концессию всей территории пассажирского Морвокзала, нашел партнеров, которые готовы были со мной инвестировать в строительство зоны, не уступающей Барселоне или Копенгагену. Даже подобрал уже несколько мировых урбанистов и архитекторов.

Видео дня

Все будет. Все отстроим. Не дождетесь, твари. В Одессе будет так красиво, как вам никогда не приснится в ваших жутких кошмарах.

К сожалению, в порту рядом попали в склад с зерном, погибло два человека. Соболезную родным и близким.

Сейчас Йом-Кипур, время, когда люди просят друг у друга – и у Бога – прощения за поступки и даже мысли, потому что для каждого пишется книга судьбы на следующий год. Знаю целую страну, которой не будет прощения.