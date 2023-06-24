Все по плану? Самолет Путина вылетел из Москвы в сторону Петербурга и исчез с радаров: что происходит

Самолет президента РФ Владимира Путина вылетел из Москвы. Он направляется в сторону Санкт-Петербурга.

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Об этом сообщают СМИ. При этом пресс-секретарь диктатора Дмитрий Песков уверяет, что тот "работает в Кремле".

На фоне сообщений о походе ЧВК "Вагнер" на Москву, президент РФ мог покинуть столицу.

По данным портала Flightradar24, президентский самолет Путина вылетел из Москвы в направлении Санкт-Петербурга.

Об этом пишут некоторые российские "военкоры", добавляя, что вместе с Путиным Москву покинул и глава правительства РФ.

"Сообщают, что ИЛ Путина вылетел в Питер. Самолет Мишустина тоже", – заявил один из пропагандистов.

Некоторые украинские СМИ со ссылкой на данные разведки утверждают, что пунктом назначения Путина его резиденция в Валдае (Новгородская область).

В то же время, его пресс-секретарь уверяет, что диктатор остается в Москве.

"Путин работает в Кремле", заявил пропагандистам РИА Новости Песков.

Это же он подтвердил и в комментарии государственному информагентству ТАСС.

Позже стало известно, что путинский самолет пропал с радаров. Журналисты российского издания "Важные истории" предположили, что Путин мог отправиться на одну из резиденций в Тверской области.

"Специальный борт Ил96-300ПУ (Пункт управления) президента Владимира Путина вылетел из Москвы в сторону Петербурга в 14:16 мск, свидетельствуют данные FlightRadar. Пункт назначения борта не указан, в районе Твери он пропал из тректинговой системы. В Тверской области находится одна из резиденций Путина. На этом самолете установлено оборудование для управления Вооруженными силами", – пишут "Важные истории".

"Борт спецотряда "Россия" RSD523 садится в Санкт-Петербурге", – пишет российское оппозиционное издание Ateo Breaking в 15:01.

По данным паблика, "Санкт-Петербург будет городом крепостью. Туда летит абсолютно вся властная верхушка и высшие чиновники".

"Путинская элита на бизнес-джетах покидает Москву", — со ссылкой на данные Flight Radar пишет издание.

Издание "Можем объяснить" сообщило, что из России улетел самый богатый член правительства – вице-премьер Денис Мантуров. Как и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, он выбрал Турцию.

"Страну покинул самый богатый член правительства — вице-премьер Денис Мантуров. Он улетел в Турцию. Рано утром в субботу его самолет Sukhoi Superjet вылетел из Москвы в турецкий Даламан. Его бизнес-джет оборудован комфортабельным салоном на 18 человек, там есть по меньшей мере 10 спальных мест", – пишет издание.

Ранее сообщалось, что бизнес-джет семьи Лукашенко прибыл в Турцию: в России заявили, что Путин говорил с диктатором Беларуси – и именно после этого он покинул страну.

Напомним, накануне Пригожин объявил "войну" Шойгу: с самого утра 24 июня в Ростове-на-Дону продолжается захват зданий, в Воронежской области сообщают о перестрелках, в нескольких регионах отмечено много военной техники и вооруженных людей. Контртеррористическую операцию объявили даже в Москве и Подмосковье, а в нескольких областях людей призывали не выходить из домов.

По словам Пригожина, наемники контролируют все военные объекты Ростова, в том числе аэродром. Он выдвинул ультиматум Шойгу.

В связи с происходящим с экстренным обращением выступил российский президент Владимир Путин. Он набросился на Пригожина и заговорил о риске капитуляции, а также о том, что мятежники нанесли "удару в спину" России.

Тем временем в сети появилась карта, где разгорелось противостояние войск Шойгу и ЧВК "Вагнер". Согласно ей, под контролем Вагнера уже Ростов и Воронеж.

Также наемники уже могли дойти до Липецкой области.