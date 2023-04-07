Все по плану? Царев обеспокоился судьбой России и заявил, что ей нужен план на случай проигрыша в войне с Украиной

Бывший депутат ВР Украины, сепаратист Олег Царев, скрывающийся от следствия в РФ, запаниковал из-за снабжения мероприятием оружия Украине. Коллаборационист задумался над тем, не пора ли России составить план на случай проигрыша в войне.

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Об этом предатель написал в своем Telegram-канале. Так пророссийский политик считает, что так называемая "спецоперация" РФ значительно уклонилась от первоначальной цели взятия Киева. А резервного плана, на случай негативного сценария, у государства-агрессора не было.

Царев осторожно заметил, что российская сторона прогадала, думая, что возьмет столицу за три дня. Также руководство террористического государства не ожидало такой поддержки и помощи Украине от западных государств. Поэтому предатель констатировал, что России пора подумать о плане на случай проигрыша в войне.

"Сейчас Запад тратит деньги и поставляет вооружение для решающего наступления Украины на сухопутный коридор в Крым. Запад не тратит деньги просто так — нет привычки выбрасывать деньги на ветер. Я скажу сейчас неприятную вещь: должен быть план, что делать по негативному сценарию", – заметил Царев.

Сепаратист считает, что план на случай поражения это не "паникерство" и что "заранее сложенная бумага никому не будет мешать". В качестве примера он привел главу оккупационных властей в Крыму Сергея Аксенова, который уже начал копать окопы на подступах к полуострову.

На этот счет высказался украинский журналист и политический обозреватель Денис Казанский. Он отметил, что предатель Украины Олег Царев больше года скандировал, что так называемая "спецоперация" идет по плану. А наконец пропагандист запаниковал и признал, что ситуация складывается явно не в их пользу.

"Через год войны Царев начал догадываться, что нужно составить план действий в случае "отрицательного сценария". То есть поражения России. Постой, какой негативный сценарий? Ведь Путин говорит, что спецоперация идет по плану", - высмеял предателя Казанский.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее предатель Царев признался, что у Януковича был план развала Украины. Янукович планировал узурпировать власть и спровоцировать сепаратизм в западных областях.

Напомним, Царев неожиданно пожаловался на "российские порядки". Его смутила кувалда от ППК "Вагнер". В ответ предателю посоветовали наслаждаться жизнью в государстве-террористе.

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