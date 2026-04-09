'Все по справедливости': Зеленский назвал условие, при котором Украина прекратит удары по российским НПЗ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова прекратить удары по российским нефтяным объектам при условии, если Россия прекратит атаки на украинскую энергетику. По его словам, действия Украины являются зеркальным ответом на удары РФ по критической инфраструктуре.

Видео дня

Зеленский подчеркнул, что украинская сторона применяет для таких ударов только собственное оружие и действует "по справедливости". Об этом он сказал на брифинге на Конгрессе местных и региональных властей при Президенте Украины.

Президент пояснил, что стратегия ударов по российской нефтяной инфраструктуре является ответом на нападения РФ на украинскую энергетику. Он подчеркнул, что эффективно контролировать объемы этих атак сложно, поэтому логичным выходом было бы прекращение огня или хотя бы взаимное воздержание от ударов по энергетическим объектам.

"Уменьшение ударов по украинской энергетике приведет к уменьшению ударов по российской. Но проконтролировать объемы – это сложно. Поэтому я считаю логичным cease fire (прекращение огня – ред.) или хотя бы - они не бьют по нашей энергетике, мы не бьем по их энергетике", – отметил Зеленский.

Зеленский отметил, что Украина хочет, чтобы российская сторона почувствовала последствия войны.

"Мы защищаемся, если не бить им по морде, они будут бить по нам и даже не считаться с нами и не чувствовать, что такое война. И поэтому надо отвечать. Мы отвечаем на их упреки", – сказал он.

Президент подчеркнул, что украинские ответы на удары РФ будут пропорциональными и зеркальными.

"Мы будем делать столько, сколько у нас есть денег и оружия, будем делать все зеркально. Все по справедливости", – отметил глава государства.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на перемирие на Ближнем Востоке и отметил, что прекращение огня – это правильное решение, ведущее к окончанию войны. В контексте российско-украинской войны глава государства подчеркнул, что Киев готов отвечать зеркально, если россияне прекратят свои удары.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!