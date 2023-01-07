Российская пропаганда два дня разгоняла фейки про взятие Соледара. Все это оказалось враньем. Соледар держится. Город подвергается жестоким обстрелам, в нем серьезные разрушения, есть потери, но армия стоит.

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Командир сухопутный войск ЗСУ Александр Сырский, один из лучших военачальников Украины. Он разбил российские войска под Киевом весной прошлого года. И сомневаться в его профессионализме нет оснований.

Россия бросает на штурм города тысячи смертников. Масса фото и видео из района Бахмута и Соледара хорошо иллюстрирует ситуацию – все поля там усеяны трупами оккупантов. Ничего кроме бессмысленной гибели тысяч своих солдат и разрушения домов мирных жителей Россия там так и не добилась.