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Все поля усеяны трупами оккупантов. Соледар держится
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Российская пропаганда два дня разгоняла фейки про взятие Соледара. Все это оказалось враньем. Соледар держится. Город подвергается жестоким обстрелам, в нем серьезные разрушения, есть потери, но армия стоит.
Командир сухопутный войск ЗСУ Александр Сырский, один из лучших военачальников Украины. Он разбил российские войска под Киевом весной прошлого года. И сомневаться в его профессионализме нет оснований.
Россия бросает на штурм города тысячи смертников. Масса фото и видео из района Бахмута и Соледара хорошо иллюстрирует ситуацию – все поля там усеяны трупами оккупантов. Ничего кроме бессмысленной гибели тысяч своих солдат и разрушения домов мирных жителей Россия там так и не добилась.
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