'Все понимают, как есть на самом деле': глава Комитета внешней политики ВР объяснил, почему не следует огорчаться из-за отсутствия упоминания РФ в декларации саммита G20

Народный депутат Украины и глава Комитета внешней политики и межпарламентского сотрудничества ВР Александр Мережко прокомментировал декларацию саммита G20 и объяснил, почему не следует огорчаться из-за отсутствия упоминания страны-агрессоры России в этом документе.

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По его словам, министр иностранных дел России Сергей Лавров хоть и был очень доволен результатами саммита и даже похвалил индийское руководство из-за отсутствия упоминания в декларации об РФ, мир понимает, как есть на самом деле. Об этом Мережко рассказал в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL.

"Я бы выделил некоторые положительные моменты для Украины. Во-первых, в документе говорится о недопустимости использования ядерного оружия и ядерного шантажа. Когда об этом заявляют наиболее экономически развитые страны мира, то это, конечно, позитивно для нас, ведь Россия неоднократно угрожала своим ядерным оружием всему миру", – сказал Мережко.

Во-вторых, как утверждает политик, большое значение играет зерновое соглашение.

"В части декларации, посвященной этому вопросу, G20 призывает обеспечить беспрепятственный вывоз зерна и других продуктов из украинских портов. В этой части содержится призыв прекратить удары и разрушения портовой инфраструктуры, касающиеся продовольственной и энергетической безопасности, что также является важным моментом для Украины и ее экономики", – добавил Мережко.

Кроме того, он подчеркнул, что страны G20 отметили недопустимость и осудили использование вооруженной силы для территориальных захватов.

"Все понимают, что речь идет именно о политике Российской Федерации. Поэтому сказать, что саммит закончился каким-то провалом для нашей страны, я не могу. Да, нам бы хотелось большего, но пока это не очень возможно. Россия и Китай имеют определенное влияние на некоторых членов "Двадцатки", а решения принимаются консенсусом, которого в ходе событий сложно достичь. Я бы также отметил, что вопрос Украины не остался без внимания, хотя его и пытались устранить, а у нас остались верные союзники, которые продолжают совместную борьбу", – резюмировал политик.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент США Джо Байден заявил, что на саммите G20 в Индии страны пришли соглашения о российско-украинской войне. По словам американского лидера, участники саммита призвали к установлению крепкого и справедливого мира.

В то же время, в итоговой декларации саммита G20 государство-террориста Россию не осудили за военное вторжение в Украину и не назвали агрессором. По словам президента Байдена, итоговая формулировка документа была избрана из-за разногласий с Россией и Китаем.

А президент Франции Эммануэль Макрон утверждает, что результаты встречи глав стран G20 и согласованное 9 сентября общее заявление подтверждают международную изоляцию Российской Федерации.

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