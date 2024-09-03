'Все ресурсы на оборону': Порошенко призвал Раду заниматься исключительно армией

Петр Порошенко, выступая с трибуны Верховной Рады, призвал монобольшинство направить все ресурсы на оборону, сократить нецелевые расходы и прекратить убивать экономику из-за повышения налогов для белого бизнеса.

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Об этом сообщила пресс-служба партии "Европейская солидарность".

"Мы – единственный парламент за всю историю существования Верховной Рады, работающий шестой год, хотя на выборах мы получили конституционный мандат от украинского народа работать 5 лет. Почему мы работаем шестой год? Потому что война. И потому мы не проводим выборы, а должны организовать оборону государства. Поэтому никакими другими вопросами, чем оборона государства, парламент заниматься не должен", – убежден Порошенко.

"Хочу подчеркнуть, что и в вопросах бюджета, и в вопросах налогов ключевым словом должна быть справедливость, прозрачность, обоснованность расходов. А разве повышение налогов, которое сегодня будут пытаться протащить через этот зал, это для финансирования армии? А как же кэшбеки на 3 миллиарда? Как индустриальные парки? А как инвестиционные няни, нарушающие конкурентоспособность экономики? А как другие налоги, которые производят из украинской экономики выжженную землю?", – отметил пятый президент.

"Я требую, чтобы у нас была прозрачная и эффективная дискуссия с правительством об обоснованности расходов", – сказал Порошенко. Он также назвал сюрреалистической картину, когда в 15-20 километрах от линии столкновения в прифронтовых районах продолжают строительство дорог. "Что это, как не безумие? Сокращайте расходы. Не убивайте экономику. Не обременяйте тех, кто платит налоги "в белое". А еще – верните НДФЛ военным, на счета бригад. Потому что 60%, которые вы изъяли в ноябре, не использовали", – напомнил Порошенко.

И еще одно. Армия нуждается не только в деньгах, но и в уважении и уважении. И когда одна неадекватная народная депутат порочит армию, Верховная Рада должна иметь политическую волю сказать это, защитить Вооруженные Силы Украины и каждого военнослужащего. Уверен, что сегодня у нас для этого хватит силы и мудрости", – резюмировал Порошенко.