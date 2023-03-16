Все военные преступники будут на скамье подсудимых: Зеленский рассказал о работе Украины по созданию трибунала для РФ

Все виновники военных преступлений против украинцев окажутся в залах Международного уголовного суда и национальных судов. Украина выполнит всю юридическую работу и привлечет всех партнеров, необходимых для создания трибунала по преступлениям России.

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Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении к украинцам в четверг, 16 марта. В годовщину бомбардировки драмтеатра в Мариуполе глава государства напомнил о преступлениях, совершенных российскими оккупантами.

"Год назад российские военные совершили одно из самых страшных преступлений этой войны. Русские бомбы разрушили театр в Мариуполе. Здание, которое использовалось как укрытие. Там были женщины с детьми, беременные, пожилые люди. Гражданский объект, сознательно разрушенный оккупантом. Мы до сих пор не знаем точное количество погибших.Сотни людей?Тысяча?

Надписи "Дети" рядом со зданием однозначно свидетельствовали о том, кто стал мишенью для России. Одной из многих таких мишеней. За каждое из них государство-зло будет отвечать", – подчеркнул президент.

Украина освободит свою землю от оккупантов-террористов и добьется создания трибунала для российских военных преступников. Для этого каждый день проводится необходимая работа.

"Настанет день – и будет создан трибунал, который будет возвращать справедливость нашему народу. Трибунал, который накажет этого агрессора, так же как были наказаны агрессоры прошлого. Наступит день – и все виновники военных преступлений против украинцев окажутся в залах Международного уголовного суда и национальных судов.

Всю юридическую работу мы проделаем. Всех партнеров, которые для этого необходимы, мобилизуем. Это уже делается. Каждый день мы приближаем возвращение справедливости для Украины. Каждый день работаем ради этого – генеральный прокурор и его Офис, украинские правоохранители, спецслужбы, правительство, дипломаты, мой Офис.

У рашизма не получится остаться безнаказанным злом. Наказание будет. Вечная память всем нашим людям, всем взрослым и детям, чьи жизни унес российский террор", – сказал президент.

Владимир Зеленский 16 марта встретился в Киеве с премьер-министром Латвии Артурсом Кришьянисом Кариньшем. Президент обсудил с премьером Латвии предоставление Украине наступательного оружия и поблагодарил за новый оборонный пакет для нашего государства.

Президент отметил, что Украина неизменно работает со всеми партнерами по двум направлениям внешней политики – европейскому и евроатлантическому.

"Я благодарю Латвию за поддержку Украины на обоих этих путях. Евросоюз и НАТО. Сегодня мы говорили с господином премьер-министром Кариньшем о соответствующих перспективах в этом году. Украина всегда была Европой. Украина всегда будет Европой. Российские бомбы не изменят объективную реальность. Реальность, которую защищают украинцы", – подчеркнул президент.

Владимир Зеленский поблагодарил всех украинских воинов, которые сегодня бьют врага под Марьинкой, Бахмутом, Авдеевкой, на Луганщине, на южном фронте.

Президент особо отметил бойцов 79 отдельной десантно-штурмовой бригады, 35 и 36 отдельной бригады морской пехоты, 55 отдельной артиллерийской бригады, 74 отдельного разведывательного батальона.

"Благодарю воинов Нацгвардии, которые дерутся на востоке вместе со всеми нашими силами обороны. Батальонные группы Центрального и Западного оперативно-территориальных объединений Национальной гвардии – спасибо вам, ребята! Запорожское направление: 128-я отдельная горно-штурмовая бригада и 44 отдельная артиллерийская бригада - как и всегда, молодцы! Харьковщина: 3-я отдельная танковая Железная бригада, 1-я отдельная бригада спецназначения имени Богуна, 127-я отдельная бригада Теробороны – спасибо вам, воины!" – сказал президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский рассказал о результатах десятого заседания в формате "Рамштайн".

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