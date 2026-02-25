'Все выпущенные ракеты долетели до объекта': Зеленский рассказал о поражении 'Фламинго' завода в Уоткинске

Все ракеты "Фламинго", которые были запущены по Воткинскому заводу в Республике Удмуртия (РФ), долетели до объекта. Успешная операция является подтверждением высокого качества и точности вооружения украинского производства.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стере в Киеве. Однако украинский лидер не назвал точное количество запущенных ракет по предприятию страны-агрессора.

"Я не буду говорить, каким количеством били этот раз "Фламинго". Я хочу только сказать, были сбития русским ПВО, были несбития и были четкие попадания. Но самое главное, что все ракеты, которые вышли, все долетели до объекта. Я считаю, что это самый главный успех, то есть мы говорим о высоком качестве и меткости", – сказал глава государства.

Что предшествовало

Вечером 20 февраля украинская сторона нанесла ракетный удар по Утокинскому заводу в Республике Удмуртия. Впоследствии в сети опубликовали спутниковые снимки, на которых зафиксированы повреждения на предприятии, которое является важным узлом производства ракетного оружия.

После удара Сил обороны в крыше производственного цеха №36 появилась большая дыра. По предварительным оценкам, ее размеры составляют около 23×19 метров.

Дополняется...