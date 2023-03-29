Всегда был ''воином с огнем в глазах'': на Харьковщине попрощались с одним из основателей разведвзвода ''Бешкетники Сірка''

В Харькове 29 марта попрощались с основателем разведывательного подразделения "Бешкетники Сірка" 92 ОМБР Иваном Щоголевым. Он встал на защиту Украины с 2016 года в рядах Первой штурмовой роты Добровольческого Украинского Корпуса под командованием Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло, позже подписал контракт с ВСУ.

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Погиб воин в боях за Украину на Купянском направлении 25 марта, и все знавшие Героя "с огнем в глазах" уверяют: для страны это огромная потеря. Фото с церемонии прощания опубликованы на странице Медиагруппы Накипело в Facebook.

"Сегодня в Харькове прощались с основателем разведывательного подразделения "Бешкетники Сирка" Иваном Щоголевым. "Щегол" начал свой путь военного в 2016 году в составе добровольческого батальона ДУК под командованием Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайла в Первой Штурмовой роте. Впоследствии сплотил вокруг себя "Бешкетників". Как говорят побратимы Ивана, он всегда был "воином с огнем в глазах". 25 марта Иван Щеголев погиб, защищая Украину. На щите!" – указано в сообщении.

Побратимы павшего в бою Героя отмечают: он был лучшим из лучших, боевым командиром, которому верили и за которым следовали.

"Он был одним из тех, кто шел первым в бой, всегда вел за собой людей, никогда улыбка не сходила с его лица!... "Щегол" твое дело всегда будет жить, твои поступки будут жить вечно! Твоя семья, твои близкие будут всегда помнить тебя с улыбкой и огнем в глазах! Отомстим за всех павших побратимов", – пообещали соратники Щоголева.

Напомним, накануне стало известно, что в ходе боевого вылета погиб пилот Денис Кирилюк. Всего 19 дней назад у него родился сын.

Герой совершил более 80 боевых вылетов. Из них 70 – во время полномасштабного вторжения. Воин приложил усилия к ликвидации немалого количества российских оккупантов.