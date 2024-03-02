'Всегда рядом с воинами!' Зеленский показал титаническую работу боевых медиков. Фото

В условиях войны боевые медики выполняют очень важную и ответственную работу на фронте. Каждый день они борются со смертью и побеждают ее, спасая жизнь наших защитников.

Титаническую работу медиков показал президент Владимир Зеленский. Подходящие снимки он опубликовал в своем Telegram-канале.

Боевые медики работают в самых сложных условиях, где каждая секунда имеет значение. Они обеспечивают скорую и эффективную медицинскую помощь, нередко рискуя собственными жизнями, чтобы доставить раненых в безопасную зону и оказать им необходимую помощь.

Усилия и самоотверженность украинских медиков помогают сохранить жизнь и здоровье военных, стоящих на защите нашего государства.

"Человечество, самоотверженность, труд ради жизни других – это все о наших людях, о наших медиках. Благодарю врачей, медицинских братьев и медицинских сестер, всех наших боевых медиков, всех волонтеров, которые с 2014 года и с 24 февраля всегда рядом с нашими воинами и всегда помогают спасать жизнь", – отметил президент.

Напомним, военные медики извлекли боевую часть дульнозарядной гранаты из тела военного Вооруженных сил Украины. Боеприпас прожег большой участок кожи мужчины и застрял в тазобедренной части тела.

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