Всех детей вывезли, но остаются тысячи людей: в ОВА рассказали о ситуации в Покровске, за который ведутся бои

Ситуация в Покровске на Донетчине остается сложной. На сегодняшний день в городе находятся около семи тысяч человек, однако среди них нет детей, поскольку их всех вывезли.

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Об этом в эфире всеукраинского телемарафона рассказал начальник Донецкой ОВД Вадим Филашкин. "В Покровске сейчас остаются около семи тысяч человек, детей из города мы вывезли всех", – сказал он.

Из-за постоянной опасности в Покровске с 28 января прекратили работу стационарные отделения Укрпочты. Однако жителям города сохраняется возможность получать почтовые услуги через мобильное отделение на бронированном транспортном средстве, которое будет работать до стабилизации ситуации.

Разрушен почти весь центр города, в том числе и здания, где до этого располагались почтовые отделения. Теперь мобильное отделение будет доставлять почту в тех местах, где есть доступ, и в соответствии с возможностями безопасности.

"Будет работать мобильное отделение Укрпочты на бронированном транспортном средстве... Заранее будем сообщать людям и осуществлять все услуги", – отметил Филашкин.

Несмотря на сложную ситуацию, есть еще возможность для жителей уехать из города, находящегося под постоянными обстрелами. Органы власти, полиция, спасательные службы и волонтеры активно работают, помогая людям покинуть опасный город.

"Смогут уехать у людей еще есть. Работают органы власти, подразделения полиции, подразделения ГСЧС, волонтеры помогают, выездные пути работают, но каждый день, каждый раз враг FPV-дронами препятствует всем заезжающим в город транспортным средствам", – резюмировал руководитель ОВА.

Напомним, во вторник, 28 января, российские оккупационные войска с помощью дрона атаковали гражданский автомобиль в Покровске. На капоте машины "ВАЗ-2106" была надпись "люди". Находившаяся на переднем пассажирском сидении 60-летняя женщина погибла от полученных травм, оказавшихся несовместимыми с жизнью.

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