Вследствие российских обстрелов ТЭС в Донецкой области погиб энергетик: опубликовано фото

Российские оккупанты 20 июня нанесли удар по одной из электростанций в Донецкой области. В результате атаки тяжелые ранения получил 36-летний энергетик Константин Гусак.

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Врачи боролись за жизнь мужчины, однако спасти его не смогли. О смерти Константина Гусака в больнице сообщили в Министерстве энергетики Украины.

"В результате обстрела одной из электростанций в Донецкой области 20 июня погиб 36-летний машинист Константин Александрович Гусак. В момент атаки он находился на территории предприятия, в цехе. В результате обстрела получил тяжелые ранения. Его оперативно эвакуировали в больницу. Однако, к сожалению, несмотря на оказанную помощь, спасти не удалось", – говорится в сообщении.

В министерстве рассказали, что родился Константин в населенном пункте Николаевка 25 апреля 1988 года. Там же окончил школу.

На электростанции, по которой 20 июня ударили оккупанты, мужчина работал в должности машиниста-обходчика основного оборудования котлотурбинного цеха.

У погибшего остались родители и старший брат.

"Министерство энергетики выражает искренние соболезнования родным погибшего. Помним о тех, кто отдал самое дорогое – жизнь, даря людям свет", – призвали в Минэнергетики.

Напомним, накануне, 20 июня, в ДТЭК рассказали о последствиях последнего обстрела энергосистемы. Разрушениям подверглась одна из электростанций компании. В результате прилетов на объекте вспыхнул пожар, работу ТЭС, которая выдавала электроэнергию в сеть, приостановили.

Ранения получили три энергетика, одним из них был Константин Гусак.

За время полномасштабного вторжения РФ упомянутая ТЭС была атакована уже пять раз.