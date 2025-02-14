'Встречаемся с минами Второй мировой': Плетенчук рассказал о перспективах разминирования акватории Черного моря

В Черном море защитники Украины контролируют минную безопасность только в районе трех портов Одессы. Обследование остальной акватории моря пока невозможно по соображениям безопасности.

Видео дня

Об этом рассказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук. Он отметил, что "стопроцентную гарантию на всю акваторию моря" дать нельзя, потому что "мы еще встречаемся с минами Второй мировой войны".

Но три больших порта Одесщины, работающих в рамках украинского зернового коридора, относительно безопасны с точки зрения мин, потому что там воду "контролируют нон-стоп".

"Эту акваторию – это якорные стоянки, пути морских коммуникаций, то есть морские пути, по которым ходят эти суда – мы постоянно мониторим, отслеживаем. В первую очередь именно касаемо минной безопасности. Конечно, реагируем при обнаружении этих угроз", – заверил он.

"Что касается остальной акватории, конечно, пока там не будет проведена соответствующая операция, не будет достаточный уровень безопасности, который позволит завести туда противоминные корабли, соответствующий персонал, и начать обследовать эту акваторию, говорить что-либо рано", – отметил Плетенчук.

Спикер ВМС добавил, что у Военно-морских сил пока нет полного объема необходимого противоминного оборудования.

Как сообщал OBOZ.UA, разминирование в целом, и в частности очистка от взрывчатки врага зданий – "опасная, медленная и изнурительная задача", которой занимаются саперы-украинцы. Этому они учатся на специальных тренировочных площадках миссии UNIFIER в Канаде – более подробно об этом смотрите здесь.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!