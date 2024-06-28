Встретили со слезами и флагами: на Черкащине попрощались с матросом, отдавшим жизнь за Украину

В селе Чеховка в Черкасской области провели в последний путь защитника Украины Александра Михальченко, жизнь которого оборвалась 19 июня в результате полученных ранений в боях с врагом на Харьковщине. Мужественного воина односельчане встречали "живым коридором".

Видео дня

Об этом сообщили на Facebook-странице Чернобаевской громады, опубликовав фото. Матрос Александр Михальченко служил радиотелефонистом самоходного артиллерийского взвода отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского.

Люди провели в последний путь Героя, отдавшего жизнь за Украину, со слезами и флагами. Воину было всего 38 лет.

"Живой коридор" на обочинах улиц, государственные флаги, невыразимая жалость и жгучая боль. Наша громада встречала тело погибшего защитника Украины со слезами на глазах, скорбью от невосполнимой потери, с цветами и на коленях, чествуя Героя, преданного военной присяге, жизнь которого оборвалась 19 июня 2024 года от полученных травм", – говорится в сообщении.

Как рассказала спикер Черкасского областного центра комплектования и социальной поддержки Алина Кривошея, военный умер 19 июня от полученных ранее ранений во время выполнения боевого задания на Харьковщине.

Напомним, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Киевской области, 22-летний Денис Козак. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 21 мая.

Как сообщал OBOZ.UA, в больнице в результате полученного во время боя с врагом ранения скончался военный из Киевщины Юрий Фиалкин. Жизнь защитника Украины оборвалась 18 июня.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!