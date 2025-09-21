ВСУ атаковали 'дачу ФСБ', в которой часто отдыхал Путин: оккупанты пожаловались на атаку по Крыму

Россияне пожаловались на атаку украинских дронов по санаторию "Форос" во временно оккупированном Крыму. Это место известно как "дачи ФСБ", где неоднократно лично отдыхал российский диктатор Владимир Путин.

Оккупационные власти заявили о прилетах по территории санатория. Однако мониторинговые паблики сообщают о поражении "правительственного здания".

Оккупационные власти об атаке БПЛА на Крым

Гауляйтер Крыма Сергей Аксенов заявил, что в результате удара БПЛА повреждения получили несколько объектов на территории санатория "Форос". По его словам, пострадало 15 человек, есть погибшие.

"Из-за падения обломков сбитого беспилотника произошло возгорание сухой травы в районе города Ялты", – написал Аксенов. Однако он не упомянул, что прилет был по "правительственному объекту".

ТАСС со ссылкой на "власти", в результате атаки был разрушен актовый зал, повреждена библиотека школы крымского поселка Форос.

В санатории находились "важные гости"

Телеграм-канал "Крымский ветер" со ссылкой на своих подписчиков сообщил, что "на Южном берегу Крыма было шумно" и о предполагаемом "прилете российским правительственным объектом".

Кроме этого, прилет по санаторию "Форос" был около 19:30. По информации источника "Крымского ветра", в санатории в это время находились "важные гости". На сайте ресторана указано, что 21 сентября ресторан FOROS HALL был закрыт на спецобслуживание.

По словам очевидцев, в районе села Песчаное на западе Крыма оккупанты отстреливаются от дронов из пулемета.

"Дачи ФСБ" и отдых Путина в Крыму

Между Форосом и Ялтой расположились четыре государственные дачи. С советских времен сюда приезжает политическая элита. Российское издание "Проект" проводило расследование и выяснило, что Владимир Путин занял сразу две государственные дачи – шестую и восьмую.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце августа под Геленджиком в Краснодарском крае РФ четыре дня тушили пожар, который возник в результате падения украинского дрона в нескольких километрах от "дворца Путина". С огнем боролись более 500 человек, было привлечено более 100 единиц техники.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!