ВСУ будут брать в окружение группировки врага: генерал назвал новое преимущество Украины

Сформированный в украинской армии танковый кулак позволит брать в окружение группировки российской оккупационной армии и сеять панику в стане врага. Танковая и бронетехника сыграет большую роль в будущем контрнаступлении Сил обороны Украины.

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Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005–2010 годах генерал армии Николай Маломуж. "Западные танки и технологически, и по боевой мощи существенно превосходят любые российские танки, в том числе Т-90, которые уже сейчас горят на поле боя", – заметил он.

Комментируя информацию о поставках Украине западных танков, генерал подчеркнул, что успех украинской армии на поле боя зависит не только от танковой компоненты. "Мощные кулаки – танковые, бронетанковые – это, конечно, комплекс всех средств. И танки, которые мы получаем от Запада, и наши танки", – сказал он.

В то же время Маломуж подчеркнул, что высокотехнологичные западные танки будут играть роль ударной силы во время контрнаступления Украины.

"Танки – это те силы, которые будут действовать как ударные силы по стратегическим направлениям или проводить очень быстрое окружение войск противника. Это может вызывать панику в стане врага и его бегство с поля боя. Это очень эффективное средство, но только в соединении с другими средствами, в первую очередь ракетными, а также с нашими ударными бригадами", – уточнил он.

Генерал добавил, что в контрнаступлении будут также задействованы порядка 250-300 БТР и БМП, "дальнобойные ракеты, которые будут уничтожать резервы врага в тылу, те же танки, которые, скорее всего, будут ехать на платформах".

Полную версию интервью с Николаем Маломужем вскоре читайте на OBOZREVATEL.

Как писал OBOZREVATEL, в Британии завершилось обучение украинских экипажей, которые проходили подготовку в этой стране по программе эксплуатации танков Challenger 2. Обучение продолжалось на протяжении нескольких недель.