ВСУ дали отпор врагу на четырех направлениях, оккупанты в Крыму силой заставляют мужчин копать траншеи – Генштаб

В Украине начались 407-е сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против нашего государства, когда враг сосредотачивается на ведении наступлений на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Накануне защитники отбили там более 40 атак оккупантов.

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На временно захваченных территориях агрессор строит фортификационные сооружения, в частности в Крыму, где заставляет местных мужчин копать траншеи. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке на 7 апреля.

За прошедшие сутки ВС РФ нанесли пять ракетных и 18 авиационных ударов, совершили 53 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям Сил обороны и гражданской инфраструктуре населенных пунктов. Вероятность вражеских воздушных атак и дальше остается высокой по всей территории Украины.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Россия продолжает использовать воздушное пространство и территорию Беларуси. Однако признаков формирований наступательных группировок агрессора не выявлено. Он сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах Курской и Белгородской областей РФ.

Накануне российские военные обстреляли н. п. Леоновка, Гремяч, Нововасиловка Черниговской области; Прогресс, Заруцкое, Ривне, Волфино – Сумской; Ветеринарное, Нескучное, Огурцово, Тихое, Зибино, Бочково, Бударки, Ольховатка, Чугуновка, Зарубинка, Бологовка, Старица, Колодезное – Харьковской.

На Купянском направлении вражеским обстрелами подверглись Тополе, Фиголовка, Новомлынск, Двуречная, Западное, Лиман Первый, Крахмальное, Берестовое Харьковской области и Новоселовское на Луганщине.

На Лиманском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в сторону Кременной и Спорного. Артиллерийским обстрелам от ВС РФ подверглись Невское, Диброва, Белогоровке Луганской области; Терны, Спорное и Раздолевка – Донецкой.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия, пытается взять под полный контроль город Бахмут, продолжаются жестокие бои. Накануне оккупанты вели безуспешные наступления в сторону Орехово-Васильевки, Богдановки и Белой Горы. Подразделения Сил обороны отбили 16 вражеских атак на этом участке фронта. От обстрелов захватчиков пострадали Васюковка, Орехово-Васильевка, Новомарково, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Новодмитровка, Александро-Шультино, Дилиевка и Шумы Донецкой области.

На Авдеевском и Марьинском направлениях ВС РФ наступали в районах Новокалинового, Северного, Первомайского и Марьинки, успеха не имели. Самые ожесточенные бои там продолжаются за Марьинку, где было отбито 19 атак агрессора. Вражеским обстрелам подверглись Новокалиново, Авдеевка, Нетайлово, Первомайское, Марьинка и Победа.

На Шахтерском направлении в течение суток оккупационная армия наступлений не проводила, обстреливала Угледар, Пречистовку и Большую Новоселку на Донетчине.

На Запорожском и Херсонском направлениях враг продолжает наращивать в фортификационном отношении оборонные рубежи и позиции. Совершил обстрелы более 20 населенных пунктов, среди которых Времовка Донецкой области; Гуляйполе, Зализничное, Гуляйпольское, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка, Каменское – Запорожской, а также Антоновка и Херсон.

В населенных пунктах Джанкойского района временно оккупированного Крыма российские захватчики привлекают к строительству фортификационных сооружений местное население. Известно, что к инженерным работам преимущественно привлекаются мужчины, большинство из которых наркоманы и лица с алкогольной зависимостью. Работникам оккупанты обещают денежное вознаграждение, однако люди его не получают или получают не в полном размере. Зафиксированы случаи, когда обманутые жители отказываются идти на дальнейшее сотрудничество, после чего вооруженные военные силой заставляли их копать траншеи.

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Также наши защитники уничтожили три вражеских БПЛА разных типов ("Орлан-10", Supercam и "Ланцет-3"), три корректируемых авиационных бомбы.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два района сосредоточения живой силы, два склада горюче-смазочных материалов и станцию радиоэлектронной борьбы войск РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, с начала войны Россия использовала для бомбардировки Украины около 4750 ракет разной дальности. Так, страна-агрессор почти полностью исчерпало запасы ракет "Калибр" и Х555/101. Предполагается, что именно поэтому она начала атаковать украинские города более дорогими ракетами Х-47 "Кинжал" и неточные Х-22, что еще и объясняет меньшую интенсивность обстрелов.

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