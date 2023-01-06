ВСУ дали отпор захватчикам возле Стельмаховки и Бахмута, авиация нанесла 15 ударов по сосредоточению врага – Генштаб

В Украине начались 317-е сутки развязанной Россией войны, на которые враг сосредотачивается на попытках установления контроля над Донецкой областью, ведет наступательные действия на Бахмутском и Лиманском направлениях. Также он пытается улучшить тактическое положение в сторону Купянска и Авдеевки, однако успеха не имеет.

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Накануне наши защитники отбили атаки оккупантов в районах 12 населенных пунктов Донбасса, нанесли потери ударами по их сосредоточению и технике, сбили несколько единиц вражеской авиации. О военной ситуации на утро 6 января рассказали в Генеральном штабе ВСУ.

За прошедшие сутки агрессор нанес 17 авиационных ударов и совершил 59 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В том числе и по гражданской инфраструктуре. Опасность ракетных и авиаударов РФ остается на всей территории Украины.

Подразделения Сил обороны отбили атаки захватчиков в районах населенных пунктов Стельмаховка, Макеевка и Площанка Луганской области, а также Спорное, Соледарь, Красная Гора, Бахмут, Клищиеевка, Курдюмовка, Первомайское, Марьинка и Победа на Донетчине.

Ныне на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

В то же время на Слобожанском оккупанты из артиллерии и минометов обстреляли районы населенных пунктов Стрелечье, Старица, Огурцово, Гатище, Волчанск, Устиновка и Фиголовка Харьковской области.

На Купянском направлении зафиксирован вражеский огонь в районах н. п. Тавильжанка, Двуречная, Ольшана, Синьковка, Купянск, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Крахмальное, Берестово на Харьковщине, Куземовка, Новоселовское и Стельмаховка на Луганщине.

На Лиманском направлении огневому воздействию со стороны ВС РФ подверглись Макеевка, Площанка, Кузьмино и Диброва Луганской области.

На Бахмутском враг обстрелял Верхнекаменное, Спорное, Берестовое, Белогоровку, Веселое, Яковлевку, Соледар, Красную Гору, Бахмут, Клещиеевку, Белую Гору, Курдюмовку, Дилиевку, Озаряновку, Северное, Майорск и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении под огневое поражение оккупантов попали Красногоровка, Авдеевка, Невельское, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка на Донетчине.

На Новопавловском захватчики обстреляли Никольское, Угледар и Пречистовку Донецкой области.

На Запорожском направлении огневому влиянию российской армии подверглись Времовка, Зеленое Поле и Новополье на Донетчине; Гуляйполе, Дорожнянка, Железнодорожное, Гуляйпольское, Волшебное, Новоданиловка, Щербаки, Степное, Приморское Запорожской области и Никополь на Днепропетровщине.

На Херсонском направлении от артиллерийских обстрелов пострадала гражданская инфраструктура Херсона, Чернобаевки и Токаревки.

В Каховке на Херсонщине российские оккупанты пытаются запретить обращение украинской гривны, осуществляют рейды торговыми точками и угрожают изъятием не только наличных, но и товара, в случае обнаружения украинских денег.

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