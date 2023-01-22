ВСУ демилитаризовали сразу два склада боеприпасов оккупантов. Видео ''бавовны''

Украинские воины продолжают наносить удары по российским складам боеприпасов на горячих направлениях. На этот раз уничтожены по меньшей мере два склада оккупантов, по меньшей мере, один из них - на Запорожском направлении.

Видео дня

Видео "бавовны" на Запорожье показали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины. А Сухопутные войска порадовали яркой работой отдельной механизированной бригады имени Якова Гандзюка.

Один из вражеских складов украинские воины уничтожили на Запорожское направление, где россияне сейчас пытаются совершать штурмовые действия.

"Уничтожение склада боеприпасов оккупантов на запорожском направлении", - подписали видео в Генштабе.

Склад захватчики разместили в лесополосе.

Когда украинские артиллеристы нанесли удар - взрыв был такой силы, что на несколько секунд буквально "ослепил" камеру БПЛА, фиксировавшую уничтожение склада.

Судя по столбу дыма, который взвился над уничтоженным складом, собрали оккупанты там немало боеприпасов.

Где был уничтожен еще один склад, украинские военные не уточнили. Однако на этот раз в Сухопутных войсках указали "авторов" феерической "бавовны".

"Доблестная 59 бригада уничтожает оккупантов", - написали под видео в СВ ВСУ.

Артиллеристы бригады попали во вражеский склад, который захватчики разместили в одном из зданий на оккупированной территории.

После попадания боеприпасы практически сразу начали мощно детонировать. Несколько захватчиков стремглав поскакали из здания и бросились наутек, кое-кто так спешил, что не успел даже подтянуть штаны.

Напомним, накануне ВСУ ликвидировали еще 600 оккупантов и уничтожили 12 ББМ. К утру 22 января количество ликвидированных захватчиков достигло 120 760 человек.

Также сообщалось, что за последние дни уничтожены три крупных склада БК. В то же время враг накапливает силы на Запорожском направлении. На отдельных участках российские оккупанты предпринимают попытки штурма, "прощупывая" украинскую оборону.