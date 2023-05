ВСУ добились успехов к северо-западу от Бахмута: в ISW рассказали о локальных контратаках. Фото и видео

Силы обороны Украины добились успехов в ходе локальных контратак к северо-западу от Бахмута на Донетчине. На видео попало, как оккупанты бежали, пытались спастись от огня украинской артиллерии, на южном берегу Берховского водохранилища примерно в 4 км от города.

Видео дня

Ход боев оценили в американском Институте изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). По совам аналитиков, новые кадры наглядно подтверждают заявления даже ряда пропагандистов о том, что ВСУ добились успехов на бахмутском фронте, а именно в районе между Богдановкой и Берховкой (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

"Как и вчера, ор*и бежали из Бахмута под ударами украинской артиллерии", "Россияне севернее Бахмута, по данным МО РФ, "заняли границу, учитывая благоприятные условия" Берховского водохранилища. Кажется, они убегают?" – писали в сети под видео отрицательного наступления оккупантов.

Позже один из российских блогеров заявил, что части 200-й отдельной мотострелковой бригады (14-й армейский корпус, Северный флот РФ) потеряли свои позиции в районе между Григоровкой и Дубово-Василевкой (примерно в 6 км к северо-западу от Бахмута).

Еще несколько российских источников предупредили, что украинские силы могут пытаться окружить наемников частной военной компании "Вагнер" в городе.

Основатель ЧВК Евгений Приогожин признал, что ВСУ приближаются к Берховке, и заявил, что Украина сейчас удерживает позиции в пределах 500 м от северо-западной черты Бахмута.

Российские блогеры также сообщали, что украинские войска контратакуют в направлении Хромово (3 км к западу от Бахмута), Богдановки (6 км к северо-западу) и Клищеевки (6 км к юго-западу).

Один из них заявил, что ситуация к юго-западу от Бахмута в районе Майорска якобы стабилизировалась после украинских атак на позиции так называемого 1-го армейского корпуса "ДНР".

Министерство обороны РФ попыталось отвергнуть заявления других российских источников о наступлении украинских войск и вместо этого утверждало, что части 4-й отдельной мотострелковой бригады "ЛНР" и уже упомянутой 200-й бригады Северного флота "отбили все атаки" в районе Берховки "с учетом благоприятных условий" Берховского водохранилища.

Как сообщал OBOZREVATEL, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отметил, что войска РФ несут сумасшедшие потери на Донецком оперативном направлении. По его словам, больше всего оккупантов воины Сил обороны ликвидируют в районе Бахмута, за который ведутся ожесточенные бои.

