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ВСУ добились успехов к северо-западу от Бахмута: в ISW рассказали о локальных контратаках. Фото и видео

Марина Лисничук
War
2 минуты
28,9 т.
ВСУ добились успехов к северо-западу от Бахмута: в ISW рассказали о локальных контратаках. Фото и видео

Силы обороны Украины добились успехов в ходе локальных контратак к северо-западу от Бахмута на Донетчине. На видео попало, как оккупанты бежали, пытались спастись от огня украинской артиллерии, на южном берегу Берховского водохранилища примерно в 4 км от города.

Видео дня

Ход боев оценили в американском Институте изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). По совам аналитиков, новые кадры наглядно подтверждают заявления даже ряда пропагандистов о том, что ВСУ добились успехов на бахмутском фронте, а именно в районе между Богдановкой и Берховкой (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

"Как и вчера, ор*и бежали из Бахмута под ударами украинской артиллерии", "Россияне севернее Бахмута, по данным МО РФ, "заняли границу, учитывая благоприятные условия" Берховского водохранилища. Кажется, они убегают?" – писали в сети под видео отрицательного наступления оккупантов.

Позже один из российских блогеров заявил, что части 200-й отдельной мотострелковой бригады (14-й армейский корпус, Северный флот РФ) потеряли свои позиции в районе между Григоровкой и Дубово-Василевкой (примерно в 6 км к северо-западу от Бахмута).

ВСУ добились успехов к северо-западу от Бахмута: в ISW рассказали о локальных контратаках. Фото и видео

Еще несколько российских источников предупредили, что украинские силы могут пытаться окружить наемников частной военной компании "Вагнер" в городе.

Основатель ЧВК Евгений Приогожин признал, что ВСУ приближаются к Берховке, и заявил, что Украина сейчас удерживает позиции в пределах 500 м от северо-западной черты Бахмута.

ВСУ добились успехов к северо-западу от Бахмута: в ISW рассказали о локальных контратаках. Фото и видео

Российские блогеры также сообщали, что украинские войска контратакуют в направлении Хромово (3 км к западу от Бахмута), Богдановки (6 км к северо-западу) и Клищеевки (6 км к юго-западу).

ВСУ добились успехов к северо-западу от Бахмута: в ISW рассказали о локальных контратаках. Фото и видео

Один из них заявил, что ситуация к юго-западу от Бахмута в районе Майорска якобы стабилизировалась после украинских атак на позиции так называемого 1-го армейского корпуса "ДНР".

ВСУ добились успехов к северо-западу от Бахмута: в ISW рассказали о локальных контратаках. Фото и видео

Министерство обороны РФ попыталось отвергнуть заявления других российских источников о наступлении украинских войск и вместо этого утверждало, что части 4-й отдельной мотострелковой бригады "ЛНР" и уже упомянутой 200-й бригады Северного флота "отбили все атаки" в районе Берховки "с учетом благоприятных условий" Берховского водохранилища.

ВСУ добились успехов к северо-западу от Бахмута: в ISW рассказали о локальных контратаках. Фото и видео

Как сообщал OBOZREVATEL, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отметил, что войска РФ несут сумасшедшие потери на Донецком оперативном направлении. По его словам, больше всего оккупантов воины Сил обороны ликвидируют в районе Бахмута, за который ведутся ожесточенные бои.

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