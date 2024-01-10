Важный успех ВСУ: российские источники сообщили о ликвидации полковника Вадима Исмагилова 4 января – командира 3-го радиотехнического полка Воздушно-космических сил РФ.

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Командування Повітряних сил ЗС України повідомляло 4 січня про успішне знищення командного пункту ЗС РФ на аеродромі біля міста Сакі у тимчасово окупованому Криму. Удар був завданий українською авіацією крилатими ракетами "Шторм шедоу".

3-й радіотехнічний полк у складі 31-і дивізії ППО РФ озброєний радарами далекої дії для раннього виявлення та спостереження за повітряними цілями, у тому числі за пусками крилатих ракет. Тобто це ключова частина в структурі ППО Криму.

Командний пункт на базі в Сакі був заглибленою у землю та захищеною спорудою.

Ліквідація Ісмагілова означає знищення командного пункту ППО РФ, та показує, що попри концентрацію усіх найновітніших засобів, радарів, зенітно-ракетних систем, російська ППО не здатна захистити навіть себе від ударів української авіації крилатими ракетами.

Одночасно з ударом по аеродрому Сакі українська авіація також знищила позиції 222-го вузла зв’язку радіотехнічних військ ПКС РФ у Євпаторії – він озброєний радарами "Оборона-14". Таким чином став зрозумілий задум українського командування вивести з ладу систему управління та спостереження ППО на західному узбережжі Криму, звідки ворог контролює західну частину Чорного моря та окуповану частину Херсонщини. Операція 4 січня стала успішною.

Разом з тим, повідомлення ГУР МО, що 4 січня також були знищені склади ЗС РФ біля населеного пункту Гришине даними супутників не підтверджуються. Кілька ракет точно вразили вказані ангари, але слідів детонації там нема. Що ж, варто уточнити адекватність джерел надання даної інформації. Чекаємо на нові результативні удари по Криму.

Значна кількість пусків крилатих ракет типу "Шторм шедоу" здатна знищити будь-які стратегічні об'єкти на окупованих територіях, будемо сподіватись на збільшення поставок цієї високоточної зброї від країн НАТО.