ВСУ едва не ликвидировали топ-боевика 'ДНР' Ходаковского: в следующий раз повезет больше. Видео

Террорист "ДНР", основатель батальона боевиков "Восход" Александр Ходаковский пожаловался, что его едва не ликвидировали Вооруженные силы Украины. Прилетело рядом с топ-боевиком из американской реактивной артиллерийской системы HIMARS.

Теперь коллаборант собрался менять место дислокации, но вряд ли ему удастся спрятаться от украинских защитников. Ответное видео Ходаковский опубликовал в своем Telegram-канале.

По словам боевика, прилетов было два. Он также издал, что оккупанты якобы "научились смещать точку попадания", что и помогло ему на этот раз выжить.

"Сижу, никого не трогаю, "примус починиваю" – два прилёта хаймарсов. Мне говорили, что наши уже научились смещать точку попадания... Не на много, но хватило, чтобы не на голову. Кто изобрёл этот способ – я выставляюсь. В очередной раз приходится менять место дислокации", – отметил он.

Отметим, что Александр Ходаковский - бывший работник СБУ, предавший Украину в 2014 году. Он работал на разных должностях в "ДНР", а также был участником блокады Мариуполя на стороне российских террористов. В марте этого года кремлевский диктатор Владимир Путин назначил его заместителем начальника Главного управления Росгвардии по "ДНР".

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее боевик Александр Ходаковский пожаловался на якобы германские танки Leopard на Донбассе. Из-за этого его высмеяли даже россияне, предположив, что террорист перепил.

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