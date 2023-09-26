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ВСУ едва не ликвидировали топ-боевика "ДНР" Ходаковского: в следующий раз повезет больше. Видео

Ольга Ганюкова
War
1 минута
2,6 т.
ВСУ едва не ликвидировали топ-боевика 'ДНР' Ходаковского: в следующий раз повезет больше. Видео

Террорист "ДНР", основатель батальона боевиков "Восход" Александр Ходаковский пожаловался, что его едва не ликвидировали Вооруженные силы Украины. Прилетело рядом с топ-боевиком из американской реактивной артиллерийской системы HIMARS.

Теперь коллаборант собрался менять место дислокации, но вряд ли ему удастся спрятаться от украинских защитников. Ответное видео Ходаковский опубликовал в своем Telegram-канале.

По словам боевика, прилетов было два. Он также издал, что оккупанты якобы "научились смещать точку попадания", что и помогло ему на этот раз выжить.

"Сижу, никого не трогаю, "примус починиваю" – два прилёта хаймарсов. Мне говорили, что наши уже научились смещать точку попадания... Не на много, но хватило, чтобы не на голову. Кто изобрёл этот способ – я выставляюсь. В очередной раз приходится менять место дислокации", – отметил он.

Отметим, что Александр Ходаковский - бывший работник СБУ, предавший Украину в 2014 году. Он работал на разных должностях в "ДНР", а также был участником блокады Мариуполя на стороне российских террористов. В марте этого года кремлевский диктатор Владимир Путин назначил его заместителем начальника Главного управления Росгвардии по "ДНР".

Видео дня
ВСУ едва не ликвидировали топ-боевика "ДНР" Ходаковского: в следующий раз повезет больше. Видео
ВСУ едва не ликвидировали топ-боевика "ДНР" Ходаковского: в следующий раз повезет больше. Видео
ВСУ едва не ликвидировали топ-боевика "ДНР" Ходаковского: в следующий раз повезет больше. Видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее боевик Александр Ходаковский пожаловался на якобы германские танки Leopard на Донбассе. Из-за этого его высмеяли даже россияне, предположив, что террорист перепил.

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