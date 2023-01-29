ВСУ ликвидировали еще 650 оккупантов и уничтожили 22 ББМ врага: данные Генштаба

Украинские воины во время боев 28 января уничтожили 650 оккупантов из РФ. На 340-й день войны российская армия поредела уже на 126 160 солдат и офицеров.

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Из техники и вооружения в рядах врага больше недосчитывают ББМ. Обновленные данные о потерях ВС РФ обнародовал Генеральный штаб ВСУ.

Так, за прошедшие сутки бойцы Сил обороны сожгли еще 22 российские боевые бронированные машини (всего 6366), десять единиц автомобильной техники и автоцистерн (5037), восемь танков (3197), семь артиллерийских систем (2195).

Кроме этого, в целом с начала вторжения оккупанты потеряли на украинском фронте:

– 1947 БПЛА оперативно-тактического уровня;

‒ 796 крылатых ракет;

– 453 РСЗО;

– 293 самолета;,

– 284 вертолета;

– 221 средство ПВО;

‒ 199 единиц спецтехники;

‒ 18 кораблей/катеров.

Как сообщал OBOZREVATEL, защитники Украины эффектно уничтожили склад российских оккупантов именно тогда, когда туда подвозили снаряды. От детонации боеприпасов в воздух взлетел даже автомобиль, транспортировавший груз.

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