ВСУ ликвидировали еще 770 оккупантов и уничтожили семь артсистем: в Генштабе обновили данные о потерях РФ

С начала полномасштабного вторжения в Украину почти полные одиннадцать месяцев назад войска России потеряли в войне уже 119 300 солдат и офицеров. Только накануне наши воины "отминусовали" в боях около 770 оккупантов.

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Кроме живой силы, защитники сожгли тысячи танков, бронемашин и сотни единиц авиации вражеской армии. Обновленные данные о потерях захватчиков сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Кроме большого количества живой силы, украинские воины уничтожили еще семь вражеских артиллерийских систем (всего 2129) и семь единиц автомобильной техники и автоцистерн (4903).

Также бойцы ВСУ "демилитаризовали" шесть боевых бронированных машин (в общем 6241) и три танка (3139) ВС РФ. В небе были сбиты четыре русских БПЛА оперативно-тактического уровня (всех 1886).

Список остальных уничтоженных видов вооружения и техники оккупантов остался неизменным, на сегодня минус:

‒ 749 крылатых ракет;

– 442 РСЗО;

– 287 самолетов;

– 277 вертолетов;

‒ 220 средств ПВО;

‒ 190 единиц спецтехники;

‒ 17 кораблей/катеров.

Как сообщал OBOZREVATEL, воины 59-й ОМПбр одним выстрелом уничтожили российскую пушку и САУ "Гиацинт". Наведение огня стало возможным благодаря квадрокоптеру, который был приобретен за донаты украинцев.

Украинские пограничники показали видео уничтожения группы пехоты оккупантов под Соледаром. По врагу отработали боевыми дронами и артиллерией.

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