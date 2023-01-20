ВСУ ликвидировали еще 770 оккупантов и уничтожили семь артсистем: в Генштабе обновили данные о потерях РФ
С начала полномасштабного вторжения в Украину почти полные одиннадцать месяцев назад войска России потеряли в войне уже 119 300 солдат и офицеров. Только накануне наши воины "отминусовали" в боях около 770 оккупантов.
Кроме живой силы, защитники сожгли тысячи танков, бронемашин и сотни единиц авиации вражеской армии. Обновленные данные о потерях захватчиков сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Кроме большого количества живой силы, украинские воины уничтожили еще семь вражеских артиллерийских систем (всего 2129) и семь единиц автомобильной техники и автоцистерн (4903).
Также бойцы ВСУ "демилитаризовали" шесть боевых бронированных машин (в общем 6241) и три танка (3139) ВС РФ. В небе были сбиты четыре русских БПЛА оперативно-тактического уровня (всех 1886).
Список остальных уничтоженных видов вооружения и техники оккупантов остался неизменным, на сегодня минус:
‒ 749 крылатых ракет;
– 442 РСЗО;
– 287 самолетов;
– 277 вертолетов;
‒ 220 средств ПВО;
‒ 190 единиц спецтехники;
‒ 17 кораблей/катеров.
Как сообщал OBOZREVATEL, воины 59-й ОМПбр одним выстрелом уничтожили российскую пушку и САУ "Гиацинт". Наведение огня стало возможным благодаря квадрокоптеру, который был приобретен за донаты украинцев.
Украинские пограничники показали видео уничтожения группы пехоты оккупантов под Соледаром. По врагу отработали боевыми дронами и артиллерией.
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