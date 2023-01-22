ВСУ ликвидировали еще 600 оккупантов и уничтожили 12 ББМ: в Генштабе обновили данные о потерях РФ

Защитники Украины во время боев 21 января уничтожили на фронте 600 оккупантов и пять их танков. На 333-е сутки войны российская армия поредела уже на 120 760 захватчиков.

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Из военных машин и вооружения в рядах врага больше всего недосчитывают ББМ. Обновленные данные о потерях ВС РФ озвучил Генеральный штаб ВСУ.

Кроме сотен оккупантов, накануне наши воины сожгли еще 14 единиц автомобильной техники и автоцистерн (всего 4932), 12 боевых бронированных машин (6268), девять артиллерийских систем (2144), пять танков (3145) врага.

Также они уничтожили две реактивные системы залпового огня (всего 445) и сбили один БПЛА оперативно-тактического уровня (1892) армии РФ.

В остальном список уничтоженной техники и вооружения войск страны-агрессора не изменился, в целом "отминусовано":

‒ 749 крылатых ракет;

– 220 средств ПВО;

– 287 самолетов;

– 277 вертолетов;

‒ 193 единицы спецтехники;

‒ 17 кораблей/катеров.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 января украинские морпехи уничтожили "Гиацинт" и по меньшей мере 11 военных из рядов ВС РФ. Также воины сожгли вражескую пушку-гаубицу "Д-20".

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