ВСУ ликвидировали 590 оккупантов за сутки: в Генштабе обновили данные о потерях врага

Защитники Украины за почти полные 320 суток войны с агрессором ликвидировали 111 760 военнослужащих и сожгли более 6 тыс. боевых бронированных машин ВС РФ. Накануне было "демилитаризовано" 590 захватчиков и еще три вертолета.

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Хотя уничтоженной живой силы, вооружения и бронетехники врага на украинской земле может быть гораздо больше, данные постоянно уточняются. Обновленные цифры на 9 января обнародовал Генеральный штаб ВСУ.

Отмечается, что за прошедшие сутки на фронте наши воины уничтожили 17 боевых бронированных машин (всего 6147) оккупантов, 11 танков (3080), четыре артиллерийские системы (2069) и три реактивных системы залпового огня (434).

В небе было сбито три вертолета российской армейской авиации (всех 275) и семь БПЛА оперативно-тактического уровня (1856).

Также известно о превращении в металлолом еще восьми единиц вражеской автомобильной техники и автоцистерн (всего 4809).

Количество оставшейся уничтоженной техники и вооружения захватчиков за сутки не изменилось, поэтому на сегодня речь идет о минус:

‒ 723 крылатые ракеты;

– 285 самолетов;

‒ 217 средств ПВО;

– 183 единицы спецтехники;

– 16 кораблей/катеров.

Напомним: 8 января украинские воины сбили российский вертолет Ка-52 "Аллигатор" на восточном направлении. А на Днепропетровщине приземлили российский БПЛА "Орлан-10", которым враг проводил воздушную разведку.

Как сообщал OBOZREVATEL, за последние четыре дня ВСУ сожгли шесть складов с боеприпасами и пять баз оккупантов. В частности, российские военные преступники понесли потери в Херсонской, Запорожской и Луганской областях.

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